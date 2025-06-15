Чувства, которых нет у людей: как перелетные птицы знают, куда лететь

Чтобы ориентироваться в пространстве, птицы используют сложный набор чувств. Они позволяют позволяют крылатым созданиям узнать, в каком направлении нужно перемещаться в небе, чтобы достичь пункта назначения.

Related video

Каждый год миллиарды птиц по всему миру мигрируют из одной части планеты в другую. Но когда птицы отправляются в эти путешествия, как они узнают, куда они летят? У птиц есть целый арсенал чувств, которые они используют для ориентации в пространстве. Одни нам знакомы, а некоторые все еще находятся за пределами человеческого понимания, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Мириам Лиедвогель, директор Института исследований птиц в Германии, говорит, что птицы используют различные подсказки, чтобы сохранять правильное направление движения во время миграции. В основном в этом им помогают зрение и обоняние.

Если птицы уже мигрировали, они, скорее всего, запомнят знакомые ориентиры, такие как реки и горные хребты. С другой стороны, у птиц, которые летят над водой, меньше ориентиров. В таких обстоятельствах они могут больше полагаться на свое обоняние.

Солнечный и звездный компас

Птицы также могут использовать Солнце и звезды в качестве ориентиров. Для этого птицы, которые летают днем, используют "солнечный компас", который объединяет представление птиц о том, где находится Солнце на небе, с их внутренним восприятием того, какое сейчас время суток, основанным на их циркадном ритме. Таким образом птицы могут определять направление, в котором они движутся. Как показывают исследования, нарушение циркадного ритма птиц искусственным освещением мешает им точно ориентироваться в пространстве.

Но большинство птиц на самом деле мигрируют ночью. В этом случае птицы полагаются на положение и вращение звезд, чтобы найти правильный путь. Они используют "звездный компас", изучая положение звезд вокруг полюса мира, который примерно обозначен Полярной звездой.

Полюс мира — это точка на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное движение звезд из-за вращения Земли вокруг своей оси.

Большинство птиц на самом деле мигрируют ночью. В этом случае птицы полагаются на положение и вращение звезд, чтобы найти правильный путь Фото: Live Science

Шестое чувство у птиц

Если птицы не могут использовать Солнце или звезды в качестве ориентиров, например, когда небо затянуто облаками, они используют особенное чувство, которого нет у человека. Птицы могут находить правильный путь благодаря чувству, известному как магниторецепция. Это чувство позволяет птицам воспринимать магнитное поле Земли.

Но как именно птицы находят путь с помощью магнитного поля Земли пока точно не ясно. Питер Хор из Оксфордского университета говорит, что птицы должны использовать некую химическую реакцию, результат которой зависит от силы и направления магнитного поля Земли. Существует несколько теорий о том, как происходит эта реакция, но Хор делает ставку на молекулу под названием криптохром, которая присутствует в сетчатке глаз птиц.

Ученые обнаружили, что изолированный криптохром реагирует на магнитное поле и что для этой реакции требуется синий свет, который также необходим для магниторецепции птиц. Тем не менее, ученые не уверены, насколько криптохром достаточно чувствителен, чтобы улавливать мельчайшие изменения магнитного поля Земли.

Некоторые исследования указывают на механизм магниторецепции внутри клювов птиц. Ученые обнаружили рецепторы в верхней части клюва птиц, которые взаимодействуют с магнетитом, минералом на основе железа. Эти рецепторы соединяются с мозгом через нервные пути, что позволяет предположить, что они могут быть еще одним методом, который птицы используют для измерения силы магнитного поля.

Птицы ощущают особенный свет

Кроме магниторецепции, птицы могут получать информацию о своем направлении, обнаруживая поляризованный свет. Это тип света, в котором волны колеблются в определенной плоскости. Солнечный свет становится поляризованным предсказуемым образом, когда он рассеивается в атмосфере Земли. Используя специальные клетки в сетчатке глаз, птицы могут ощущать этот свет, что дает им информацию о том, где находится Солнце на небе, даже когда оно затянуто облаками, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, чрезмерная пугливость у кошки может быть признаком загадочной болезни.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в океане скрытый древний остров, полный редкоземельных металлов.