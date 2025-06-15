Чрезмерная пугливость у кошки может быть признаком загадочной болезни: что известно

Ученые обнаружили, что беспокойство может быть ключевым признаком того, что у кошки есть риск развития болезни, известной как кошачий идиопатический цистит.

Related video

Причина появления кошачьего идиопатического цистита (КИЦ) пока что остается загадкой. Но ученые обнаружили, что чрезмерная пугливость у кошек является признаком этой болезни и дальнейшее исследование психологического состояния домашних животных может помочь разобраться с причинами КИЦ, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Veterinary Behavior, симптомы КИЦ напоминают симптомы типичного заболевания нижних мочевыводящих путей. Больные кошки могут напрягаться при мочеиспускании, мочиться небольшими порциями чаще, чем обычно, и издавать звуки, которые указывают на сильный дискомфорт.

По словам ученых, в отличие от бактериальных инфекций, образцы мочи у кошек с КИЦ стерильны. Ветеринары обычно исключают инфекцию и другие причины, прежде чем останавливаться на КИЦ, как вероятной болезни у той или иной кошки.

Примерно половина всех кошек, которые болели КИЦ в течение своей жизни могут еще раз получить тот же диагноз. Хотя сама болезнь не является смертельной примерно одну из пяти кошек, которая заболела повторно, хозяева усыпляют, чтобы избавить ее от постоянной боли.

Чрезмерная пугливость у кошек является признаком этой болезни и дальнейшее исследование психологического состояния домашних животных может помочь разобраться с причинами КИЦ Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что причины этой болезни могут скрываться в связях между гормональной и нервной системами кошек. В частности, в дисбалансе между стимуляциями и реакциями, связанными с адреналином. Исследователи предполагают, что чрезмерный выброс адреналина повреждает соединения в стенке мочевого пузыря, обнажая чувствительные нервы, которые вызывают боль и воспаление. Хотя многое еще остается неясным, роль адреналина указывает на психологический компонент, который может быть не только признаком КИЦ, но и его причиной.

Ученые провели исследование нескольких десятков кошек, у которых был диагностирован КИЦ. Оказалось, что более половины кошек испытывали чрезмерную пугливость при виде незнакомцев. При этом такое же поведение наблюдалось у всех кошек с повторным появлением КИЦ.

Ученые предлагают рассматривать КИЦ скорее как следствие психологического благополучия кошки, а не состояния мочевого пузыря. Они утверждают, что если помочь кошке ощущать себя в безопасности, то это может снизить риск воспаления мочевыводящих путей.

По словам ученых, дальнейшие исследования могут предоставить доказательства, которые помогут определить, как тревожность и комфорт кошки влияют на ее способность комфортно мочиться. Тревожность кошек может оказывать на них большее влияние, чем когда-либо предполагалось, говорят исследователи.

Как уже писал Фокус, раскрыто, почему кошки сбрасывают вещи со стола. Многие кошки регулярно проверяют, действует ли еще гравитация. Будь то ручки, безделушки или даже цветочные вазы — кошки с увлечением подталкивают предметы лапами, пока они не упадут со стола. И теперь известно, почему они это делают.

Также Фокус писал о том, что на самом деле фиолетовый цвет не существует. В картине окружающего мира наш глаз легко находит предметы и живые существа фиолетовой окраски. Но в видимой части электромагнитного спектра этот цвет отсутствует. Ученые говорят, что фиолетовый цвет, в некотором смысле, изобрел наш мозг, а потому мы его можем видеть.