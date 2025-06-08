Несколько причин: раскрыто, почему кошки сбрасывают вещи со стола (видео)

Многие кошки регулярно проверяют, действует ли еще гравитация. Будь то ручки, безделушки или даже цветочные вазы — кошки с увлечением подталкивают предметы лапами, пока они не упадут со стола. И теперь известно, почему они это делают.

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Об этом пишет Petbook.

Некоторые хозяева отмечают, что кошки и коты часто сбрасывают предметы на пол, когда они рядом, будто хотят привлечь внимание, или изучить реакцию людей. Но причина на самом деле в другом.

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Причина в любопытстве

Молодые кошки, в частности, любят исследовать новые места и объекты. Они делают это в основном носами, но также и лапами. Более мелкие предметы, такие как ручки, заколки для волос, ластики, безделушки или что-либо еще, что есть у вас дома, обычно летят на пол. В природе кошки подталкивают насекомых или камни лапками, чтобы исследовать, что это такое: движется ли объект и опасен ли он.

Коты обожают сбрасывать вещи

Домашние кошки также исследуют свое окружение. Большинство объектов неодушевлены, но они все равно двигаются, если их ткнуть лапой. Это само по себе запускает игровой инстинкт у очень молодых кошек, и они многократно подталкивают объект, иногда с большей силой. Таким образом, наши кошки собирают важную информацию о вещах в своем окружении, одновременно практикуясь в охоте.

Кошки любят сбрасывать вещи со стола

Кошки также демонстрируют это исследовательское и игривое поведение на столах, полках или подоконниках. В какой-то момент объект может легко упасть. В зависимости от того, что происходит дальше, кошка делает разные выводы. Если объектом является ваза или стакан с водой, которые грохнутся на пол с шумом, большинство кошек испугаются, убегут и, возможно, некоторое время будут избегать такого поведения.

Коты сбрасывают вещи, чтобы посмотреть, как они падают

Однако чаще всего интерес кошек вызывают мелкие вещи, и она с увлечением наблюдает, как они падают со стола на пол. Если вы поднимете предмет и снова положите его на место, кошка часто снова его сбросит. Таким образом она проверяет вашу реакцию и то, как падает предмет.

Помимо исследовательского и игрового поведения, есть еще одна причина, по которой кошки бросают вещи со стола и почему это поведение может перерасти в настоящую привычку.

Кошки хотят внимания

Когда кошки сбрасывают вещи со стола, часто происходит что-то еще, помимо самого предмета: мы, люди, реагируем на поведение кошки. Если, например, это драгоценная фарфоровая чашка бабушки, которая вот-вот упадет, мы вскакиваем, кричим и бежим к столу. Большинство кошек пугаются, но некоторые животные находят нашу реакцию захватывающей, потому что в доме внезапно начинается действие.

Такое поведение может быстро закрепиться, особенно когда кошке скучно. Например, когда она замечает, что внезапно получает внимание от своих хозяев, сбрасывая вещи со стола.

"Например, кот моих родителей регулярно опрокидывал стаканы с водой, потому что все тогда смешно подпрыгивали, хватали полотенца и ругали его. Он продолжал это делать до конца своей жизни и неизменно получал требуемое внимание", — отмечает эксперт по поведению кошек Саския Шнайдер.

Вот почему кошки обычно ведут себя так только тогда, когда рядом находятся их хозяева. Некоторые кошки даже убеждаются, что вы смотрите на них, прежде чем что-то бросить со стола. Наши кошки не хотят нас раздражать, делая это. Они просто хотят внимания в этот момент и научились получать его таким образом.

Как отучить кошку сбрасывать вещи со стола

Как только поведение укоренится, отучить кошку от него будет сложно. Потому что для того, чтобы кошке стало неинтересно сбрасывать вещи, вам нужно игнорировать ее поведение и не допускать, чтобы вещи падали. Ведь даже сам акт падения может быть чувством достижения, если кошка находит его захватывающим.

Коты сбрасывают вещи, чтобы привлечь внимание Фото: Getty Images

Так что самый простой способ отучить кошку от такого поведения, это просто убрать вещи, которые кошки могут легко сбросить со столов, полок или подоконников. Таким образом, у животных даже не будет возможности сделать это.

Но будьте осторожны: кошкам требуется много времени, чтобы прекратить поведение, которое раньше было успешным. Затем они могут искать другие способы привлечь внимание своих хозяев, например, царапать обои или грызть кабели. Чтобы этого избежать, вам следует не допустить, чтобы это зашло так далеко.

Или просто выделимте игрушки, которые коты и кошки смогут сбрасывать, таким образом ваши ценные вещи будут в безопасности.

К сожалению, это не гарантирует, что кошки больше никогда не будут бросать вещи со стола. Они просто слишком любопытны для этого. Важно всегда помнить, что кошки не делают этого, чтобы нас разозлить или намеренно что-то испортить. Они просто любопытны, любят играть и привлекать внимание своих людей.

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