Кілька причин: розкрито, чому кішки скидають речі зі столу (відео)

Багато кішок регулярно перевіряють, чи діє ще гравітація. Будь то ручки, дрібнички або навіть квіткові вази — кішки із захопленням підштовхують предмети лапами, поки вони не впадуть зі столу. І тепер відомо, чому вони це роблять.

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Про це пише Petbook.

Деякі господарі відзначають, що кішки та коти часто скидають предмети на підлогу, коли вони поруч, ніби хочуть привернути увагу, або вивчити реакцію людей. Але причина насправді в іншому.

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Причина в цікавості

Молоді кішки, зокрема, люблять досліджувати нові місця та об'єкти. Вони роблять це в основному носами, але також і лапами. Дрібніші предмети, як-от ручки, шпильки для волосся, гумки, дрібнички або будь-що ще, що є у вас вдома, зазвичай летять на підлогу. У природі кішки підштовхують комах або каміння лапками, щоб дослідити, що це таке: чи рухається об'єкт і чи небезпечний він.

Коти обожнюють скидати речі

Домашні кішки також досліджують своє оточення. Більшість об'єктів неживі, але вони все одно рухаються, якщо їх ткнути лапою. Це саме по собі запускає ігровий інстинкт у дуже молодих кішок, і вони багаторазово підштовхують об'єкт, іноді з більшою силою. Таким чином, наші кішки збирають важливу інформацію про речі у своєму оточенні, одночасно практикуючись у полюванні.

Кішки люблять скидати речі зі столу

Кішки також демонструють цю дослідницьку та грайливу поведінку на столах, полицях або підвіконнях. У якийсь момент об'єкт може легко впасти. Залежно від того, що відбувається далі, кішка робить різні висновки. Якщо об'єктом є ваза або склянка з водою, які з гуркотом впадуть на підлогу, більшість кішок злякаються, втечуть і, можливо, деякий час уникатимуть такої поведінки.

Коти скидають речі, щоб подивитися, як вони падають

Однак найчастіше інтерес кішок викликають дрібні речі, і вона із захопленням спостерігає, як вони падають зі столу на підлогу. Якщо ви піднімете предмет і знову покладете його на місце, кішка часто знову його скине. Таким чином вона перевіряє вашу реакцію і те, як падає предмет.

Крім дослідницької та ігрової поведінки, є ще одна причина, через яку кішки кидають речі зі столу, і чому ця поведінка може перерости у справжню звичку.

Кішки хочуть уваги

Коли кішки скидають речі зі столу, часто відбувається щось ще, крім самого предмета: ми, люди, реагуємо на поведінку кішки. Якщо, наприклад, це дорогоцінна порцелянова чашка бабусі, яка ось-ось упаде, ми підхоплюємося, кричимо і біжимо до столу. Більшість кішок лякаються, але деякі тварини знаходять нашу реакцію захопливою, тому що в будинку раптово починається дія.

Така поведінка може швидко закріпитися, особливо коли кішці нудно. Наприклад, коли вона помічає, що раптово отримує увагу від своїх господарів, скидаючи речі зі столу.

"Наприклад, кіт моїх батьків регулярно перекидав склянки з водою, тому що всі тоді смішно підстрибували, хапали рушники і лаяли його. Він продовжував це робити до кінця свого життя і незмінно отримував необхідну увагу", — зазначає експерт з поведінки котів Саскія Шнайдер.

Ось чому кішки зазвичай поводяться так тільки тоді, коли поруч знаходяться їхні господарі. Деякі кішки навіть переконуються, що ви дивитеся на них, перш ніж щось кинути зі столу. Наші кішки не хочуть нас дратувати, роблячи це. Вони просто хочуть уваги в цей момент і навчилися отримувати її таким чином.

Як відучити кішку скидати речі зі столу

Щойно поведінка вкорениться, відучити кішку від неї буде складно. Тому що для того, щоб кішці стало нецікаво скидати речі, вам потрібно ігнорувати її поведінку і не допускати, щоб речі падали. Адже навіть сам акт падіння може бути почуттям досягнення, якщо кішка знаходить його захоплюючим.

Коти скидають речі, щоб привернути увагу Фото: Getty Images

Тож найпростіший спосіб відучити кішку від такої поведінки, це просто прибрати речі, які кішки можуть легко скинути зі столів, полиць або підвіконь. Таким чином, у тварин навіть не буде можливості зробити це.

Але будьте обережні: кішкам потрібно багато часу, щоб припинити поведінку, яка раніше була успішною. Потім вони можуть шукати інші способи привернути увагу своїх господарів, наприклад, дряпати шпалери або гризти кабелі. Щоб цього уникнути, вам слід не допустити, щоб це зайшло так далеко.

Або просто виділіть іграшки, які коти і кішки зможуть скидати, таким чином ваші цінні речі будуть у безпеці.

На жаль, це не гарантує, що кішки більше ніколи не будуть кидати речі зі столу. Вони просто занадто цікаві для цього. Важливо завжди пам'ятати, що кішки не роблять цього, щоб нас розлютити або навмисно щось зіпсувати. Вони просто цікаві, люблять гратися і привертати увагу своїх людей.

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