Загадку муркотіння котів розкрито: учені з'ясували, чому тварини видають приємні звуки

Учені виявили потенційні гени, які лежать в основі муркотіння кішок. Це відкриття допомагає зрозуміти, чому кішки видають ці задоволені звуки.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише ScienceAlert.

Муркотіння — це неголосний звук, що дзижчить, який видають кішки, що супроводжується відчутною вібрацією на деяких ділянках їхнього тіла. Зазвичай кішки муркочуть, коли задоволені.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас сама природа муркотіння залишається загадкою. Вчені продовжать сперечатися, навіщо і коли кішки видають такі звуки. Також учені не дійшли єдиної думки, чи є схожі голосові вібрації муркотінням у представників більшої частини котячих, чи ці звуки видають тільки звичайні кішки. Нове дослідження допомагає знайти відповіді на деякі з цих невирішених загадок.

Учені провели аналіз ДНК і поведінки 280 домашніх кішок і визначили ген, пов'язаний з муркотінням та іншими формами котячої вокалізації. Кішки з коротким типом генів андрогенних рецепторів муркотіли більше своїм господарям, ніж ті, у кого був довгий тип. Також з'ясувалося, що коти більш говіркі, ніж кішки при спілкуванні зі своїми господарями.

Андрогенні рецептори здебільшого регулюють тестостерон, тому довжина гена, імовірно, впливає на поведінку, пов'язану з тестостероном, включно з вокалізацією.

Муркотіння — це неголосний звук, що дзижчить, видаваний кішками Фото: ScienceAlert

Вчені вивчили цей ген у 11 видів кішок і виявили, що довгий тип присутній тільки у домашніх кішок. Навіть у їхніх найближчих родичів немає довших форм гена, що дає змогу припустити, що він виник під час одомашнення кішок.

Попередні дослідження показали, що чистокровні кішки з більшою ймовірністю мають ген довгого типу, ніж кішки змішаної породи, які часто починали життя як бродячі. Таким чином, вчені вважають, що кішки, які постійно живуть з людьми, не так залежать від голосової комунікації для свого виживання, що дає змогу кішкам з генетичною варіацією довгого типу виживати в чистокровній популяції.

Вчені вважають, що муркотіння виступає в ролі комунікації з людиною, коли кішки шукають уваги або підтримки. Автори дослідження кажуть, що їхня робота допоможе поліпшити розуміння поведінки кішок і може сприяти побудові щасливіших стосунків між кішками і людьми.

Також Фокус писав про те, що собаки і кішки бачать сни, як люди, і вчені розповіли, що їм сниться.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, яка тварина має найкращий нюх. Здатність виявляти запахи має вирішальне значення для виживання тварин. Але який вид має найкращий нюх? Виявляється, на це питання не так-то просто відповісти.