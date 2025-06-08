Загадка мурлыканья кошек раскрыта: ученые выяснили, почему животные издают приятные звуки

Ученые обнаружили потенциальные гены, которые лежат в основе мурлыканья кошек. Это открытие помогает понять, почему кошки издают эти довольные звуки.

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Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет ScienceAlert.

Мурлыканье – это негромкий жужжащий звук, издаваемый кошками, который сопровождается ощутимой вибрацией на некоторых участках их тела. Обычно кошки мурлыкают, когда довольны.

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В то же время сама природа мурлыканья остается загадкой. Ученые продолжат спорить, зачем и когда кошки издают такие звуки. Также ученые не пришли к единому мнению, являются ли похожие голосовые вибрации мурлыканьем у представителей более крупной части кошачьих, или же эти звуки издают только обычные кошки. Новое исследование помогает найти ответы на некоторые из этих нерешенных загадок.

Ученые провели анализ ДНК и поведения 280 домашних кошек и определили ген, связанный с мурлыканьем и другими формами кошачьей вокализации. Кошки с коротким типом генов андрогенных рецепторов мурлыкали больше своим хозяевам, чем те, у кого был длинный тип. Также выяснилось, что коты более разговорчивы, чем кошки при общении со своими хозяевами.

Андрогенные рецепторы в основном регулируют тестостерон, поэтому длина гена, вероятно, влияет на поведение, связанное с тестостероном, включая вокализацию.

Мурлыканье – это негромкий жужжащий звук, издаваемый кошками Фото: ScienceAlert

Ученые изучили этот ген у 11 видов кошек и обнаружили, что длинный тип присутствует только у домашних кошек. Даже у их ближайших родственников нет более длинных форм гена, что позволяет предположить, что он возник во время одомашнивания кошек.

Предыдущие исследования показали, что чистокровные кошки с большей вероятностью имеют ген длинного типа, чем кошки смешанной породы, которые часто начинали жизнь как бродячие. Таким образом, ученые считают, что кошки, которые постоянно живут с людьми не так зависят от голосовой коммуникации для своего выживания, что позволяет кошкам с генетической вариацией длинного типа выживать в чистокровной популяции.

Ученые считают, что мурлыканье выступает в роли коммуникации с человеком, когда кошки ищут внимания или поддержки. Авторы исследования говорят, что их работа поможет улучшить понимание поведения кошек и может способствовать построению более счастливых отношений между кошками и людьми.

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Как уже писал Фокус, ученые рассказали, какое животное имеет самое лучшее обоняние. Способность обнаруживать запахи имеет решающее значение для выживания животных. Но какой вид обладает самым лучшим обонянием? Оказывается, на этот вопрос не так-то просто ответить.