Надмірна лякливість у кішки може бути ознакою загадкової хвороби: що відомо

Вчені виявили, що занепокоєння може бути ключовою ознакою того, що у кішки є ризик розвитку хвороби, відомої як котячий ідіопатичний цистит.

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Причина появи котячого ідіопатичного циститу (КІЦ) поки що залишається загадкою. Але вчені виявили, що надмірна лякливість у кішок є ознакою цієї хвороби і подальше дослідження психологічного стану домашніх тварин може допомогти розібратися з причинами КІЦ, пише ScienceAlert.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Veterinary Behavior, симптоми КІЦ нагадують симптоми типового захворювання нижніх сечовивідних шляхів. Хворі кішки можуть напружуватися під час сечовипускання, мочитися невеликими порціями частіше, ніж зазвичай, і видавати звуки, які вказують на сильний дискомфорт.

За словами вчених, на відміну від бактеріальних інфекцій, зразки сечі у кішок з КІЦ стерильні. Ветеринари зазвичай виключають інфекцію та інші причини, перш ніж зупинятися на КІЦ, як ймовірній хворобі в тієї чи іншої кішки.

Приблизно половина всіх котів, які хворіли на КІЦ протягом свого життя можуть ще раз отримати той самий діагноз. Хоча сама хвороба не є смертельною, приблизно одну з п'яти кішок, яка захворіла повторно, господарі присипляють, щоб позбавити її постійного болю.

Надмірна лякливість у котів є ознакою цієї хвороби і подальше дослідження психологічного стану домашніх тварин може допомогти розібратися з причинами КІЦ Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що причини цієї хвороби можуть ховатися у зв'язках між гормональною та нервовою системами котів. Зокрема, в дисбалансі між стимуляціями та реакціями, пов'язаними з адреналіном. Дослідники припускають, що надмірний викид адреналіну пошкоджує сполуки в стінці сечового міхура, оголюючи чутливі нерви, які спричиняють біль і запалення. Хоча багато що ще залишається незрозумілим, роль адреналіну вказує на психологічний компонент, який може бути не тільки ознакою КІЦ, а й його причиною.

Учені провели дослідження кількох десятків кішок, у яких було діагностовано КІЦ. Виявилося, що більше половини кішок відчували надмірну полохливість при вигляді незнайомців. При цьому така ж поведінка спостерігалася у всіх кішок з повторною появою КІЦ.

Вчені пропонують розглядати КІЦ радше як наслідок психологічного благополуччя кішки, а не стану сечового міхура. Вони стверджують, що якщо допомогти кішці відчувати себе в безпеці, то це може знизити ризик запалення сечовивідних шляхів.

За словами вчених, подальші дослідження можуть надати докази, які допоможуть визначити, як тривожність і комфорт кішки впливають на її здатність комфортно мочитися. Тривожність кішок може чинити на них більший вплив, ніж будь-коли передбачалося, кажуть дослідники.

Як уже писав Фокус, розкрито, чому кішки скидають речі зі столу. Багато кішок регулярно перевіряють, чи діє ще гравітація. Будь то ручки, дрібнички або навіть квіткові вази — кішки із захопленням підштовхують предмети лапами, поки вони не впадуть зі столу. І тепер відомо, чому вони це роблять.

Також Фокус писав про те, що насправді фіолетового кольору не існує. У картині навколишнього світу наше око легко знаходить предмети і живі істоти фіолетового забарвлення. Але у видимій частині електромагнітного спектра цей колір відсутній. Вчені кажуть, що фіолетовий колір, у певному сенсі, винайшов наш мозок, а тому ми його можемо бачити.