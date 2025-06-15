Насправді фіолетового кольору не існує: яким чином ми його бачимо

У картині навколишнього світу наше око легко знаходить предмети і живі істоти фіолетового забарвлення. Але у видимій частині електромагнітного спектра цей колір відсутній. Вчені кажуть, що фіолетовий колір, у певному сенсі, винайшов наш мозок, а тому ми його можемо бачити.

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За словами вчених, фіолетовий колір існує через те, як мозок обробляє кольори, тобто в деякому сенсі наш мозок винайшов цей колір. Вчені розповіли, як мозок сприймає і об'єднує різні довжини хвиль у видимому спектрі світла, щоб ми могли бачити фіолетовий колір, пише Live Science.

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Заб Джонсон з Університету штату Пенсильванія, США, пояснює, що всі кольори починаються зі світла. Коли випромінювання Сонця досягає Землі, то це світло має кілька довжин хвиль. Існують довгі хвилі, такі як інфрачервоні промені та радіохвилі, і коротші хвилі, такі як рентгенівські промені та ультрафіолетові промені.

Ближче до середини електромагнітного спектра знаходиться видиме світло. Це світло, яке може бачити наш мозок за допомогою сигналів, які надходять з очей. Це світло мозок сприймає як кольори веселки. На одному кінці електромагнітного спектра знаходяться довші хвилі, які ми сприймаємо як червоний колір, а на іншому — коротші хвилі, які ми сприймаємо як синій і фіолетовий колір.

Люди сприймають кольори завдяки спеціалізованим рецепторам у задній частині очей, відомих як колбочки, які виявляють видиме світло. Очі людини мають три типи колбочок: довгохвильові, середньохвильові та короткохвильові. Кожен рецептор більш чутливий до певних довжин хвиль видимого світла. Довгохвильові колбочки сприймають інформацію про червоне світло, середньохвильові колбочки спеціалізуються на зеленому, а короткохвильові колбочки виявляють синє.

Коли світло потрапляє в око, три рецептори сприймають інформацію про світло і відповідні довжини хвиль і посилають електричні сигнали в мозок. Потім мозок бере цю інформацію і робить висновок про те, що він бачить.

За словами Джонсона, якщо спрацьовують довгохвильові та середньохвильові колбочки, мозок робить висновок, що ми бачимо помаранчевий або жовтий колір. Якщо активуються середньохвильові та короткохвильові колбочки, мозок робить висновок, що бачить синьо-зелений колір.

Коли вмикаються короткохвильові та довгохвильові колбочки, тобто відбувається змішання червоного та синього кольору, то мозок створює щось, чого насправді не існує в реальному світі, каже Джонсон.

Червоний і синій колір знаходяться на протилежних кінцях спектра видимого світла. Коли мозок стикається з цими довжинами хвиль, він зрештою викривляє лінійний видимий спектр у коло. Іншими словами, він об'єднує червоний і синій, щоб отримати фіолетовий колір, хоча насправді це не те, яким є світло. У результаті фіолетовий колір є не спектральним, тому що це світло насправді не існує як фактичне електромагнітне випромінювання.

Як уже писав Фокус, насправді не все на Місяці має сірий колір, там знаходяться також унікальні помаранчеві об'єкти. Вчені з'ясували, що вони з себе представляють.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет багатого літієм мінералу, який виявили тільки в одному місці на Землі. Мінерал ядарит має майже такий самий хімічний склад, як і вигадана речовина криптоніт з коміксів і фільмів про Супермена.