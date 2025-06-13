Не все на Місяці сіре: що це за дивовижні помаранчеві скляні намистини (фото)

Місяць на відміну від Марса з червоним відтінком або Нептуна з синім відтінком, є сірим світом. Але на Місяці є кольорові елементи, які можуть багато чого розповісти про події, що відбулися в далекому минулому на супутнику Землі.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Icarus, вчені провели ретельний аналіз скляних намистин, які прибули на Землю понад 50 років тому. Але тільки зараз з'явилися необхідні технології, щоб їх добре вивчити, пише IFLScience.

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Астронавти програми "Аполлон" доставили на Землю 2196 зразків місячних порід загальною вагою 382 кілограми. Усередині цих порід вчені виявили скляні намистини діаметром близько одного міліметра. Деякі з них мають чорний колір, але інші мають яскраво-помаранчевий колір. Їхній колір, форма і хімічний склад не схожі ні на що, знайдене на Землі, і це пов'язано з їхнім утворенням.

Вчені кажуть, що помаранчеві скляні намистини з Місяця являють собою "капсули часу", які зберігають інформацію про надра Місяця. Дослідники вважають, що ці намистини утворилися внаслідок сильних вивержень на поверхні Місяця, які відбулися між 3,3 і 3,6 млрд років тому. Вони могли виникнути з лави, що вивергалася. На Місяці майже немає повітря, але під час виверження було достатньо газів, щоб лава взаємодіяла з ними певним чином, створюючи чорні або помаранчеві намистини, коли вони падали назад на поверхню.

На Місяці є кольорові елементи, які можуть багато чого розповісти про події, що відбулися в далекому минулому на супутнику Землі Фото: IFLS

Вчені кажуть, що саме існування цих намистин говорить про те, що на Місяці відбувалися сильні виверження лави в минулому. Тільки зараз з'явилися необхідні технології, щоб провести ретельний аналіз скляних намистин і вивчити мінеральні відкладення на їхній поверхні. Намистини розповідають історію еволюції вулканізму на Місяці, додаючи більше доказів того, що це був складний і активний світ.

Як уже писав Фокус, на Місяці хочуть створити незвичайну систему доставки. У підприємця з Греції є унікальна ідея для місячних доставок: використовувати гігантську мережу для лову посилок, запущених з місячної орбіти. Ця система вирішить багато проблем місячних доставок і може допомогти в майбутньому видобутку ресурсів на Місяці.

Також Фокус писав про те, що астрономів здивувала зірка, якою стане Сонце. Вчені виявили відсутню зірку еволюції, яка пов'язує смерть зірок, схожих на Сонце, з народженням об'єктів, які залишаються після їхньої смерті.