Відсутня ланка еволюції: чому астрономів здивувала зірка, якою стане Сонце (фото)

Вчені виявили відсутню ланку еволюції, яка пов'язує смерть зірок, схожих на Сонце, з народженням об'єктів, які залишаються після їхньої смерті.

Related video

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific, астрономи виявили зірку класу білий карлик, яка, як вампір, забирає плазму у свого компаньйона і водночас має рідкісну форму життєвого циклу, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Білий карлик отримав назву Gaia22ayj і знаходиться він на відстані приблизно 8150 світлових років від нас. Він перебуває у подвійній зоряній системі з іншою звичайною зіркою і забирає речовину в останньої. Водночас білий карлик є одним із найекстремальніших об'єктів, що пульсують, які коли-небудь спостерігалися, адже його яскравість збільшується на 700% всього за 2 хвилини. Водночас, як з'ясували астрономи, білий карлик перебуває в рідкісній і короткій фазі свого життя.

Зірки, які мають масу у 8 разів більшу, ніж у Сонця, помирають унаслідок вибуху наднової, після чого залишається дуже щільна нейтронна зірка або чорна діра. Але зірки, які більш схожі на Сонце за масою, трансформуються наприкінці свого життя в білих карликів. Це щільні зірки, розмір яких можна порівняти з розміром нашої планети, але їхня маса майже така сама, як у Сонця. Наше Сонце також приблизно через 5-6 млрд років стане білим карликом.

Приблизно половина зірок із масою як у Сонця має зірку-компаньйона. Якщо остання підходить занадто швидко до білого карлика, то мертва зірка отримує нове життя шляхом притягання плазми свого сусіда. Саме це відбувається з білим карликом Gaia22ayj.

Зображення Gaia22ayj показують, що це один із об'єктів з найбільшою екстремальною пульсацією, відомих у космосі. Gaia22ayj — об'єкт у центрі зображення, явно яскравіший на правому знімку, ніж на лівому, який був зроблений двома хвилинами раніше Фото: space.com

Але сильні зміни яскравості білого карлика та інші незвичайні характеристики зірки спантеличили вчених. Спостереження показали, що Gaia22ayj є білим карликом із сильним магнітним полем, а його сусід, зірка з малою масою, обертається з великою швидкістю.

Приблизно половина зірок із масою як у Сонця має зірку-компаньйона. Якщо остання підходить занадто швидко до білого карлика, то мертва зірка отримує нове життя шляхом притягання плазми свого сусіда. Саме це відбувається з білим карликом Gaia22ayj Фото: space.com

Ця мертва зірка нагадала астрономам білий карликовий пульсар, мертву зірку із сильним магнітним полем, яка випускає потужне електромагнітне випромінювання під час свого обертання. Водночас випромінювання виходить з певною періодичністю і об'єкт нагадує маяк. Але білі карликові пульсари зазвичай не притягують до себе плазму сусідів.

Зрештою астрономи дійшли висновку, що Gaia22ayj є відсутньою ланкою в життєвому циклі білих карликових пульсарів, рідкісній і короткій фазі життя цих об'єктів.

За словами вчених, вони спостерігали подібні старі системи, але вперше виявили білого карлика, що перебуває просто в середині своєї "юнацької" життєвої фази, коли зірка вже створила сильне магнітне поле і тільки починає витягати плазму із зірки-компаньйона. Астрономи ніколи не бачили систему, яка обертається так швидко, але також має різке сповільнення і весь цей час білий карлик, як вампір, "п'є кров" сусідньої зірки.

Астрономи з'ясували, що ця лагідна фаза життєвого циклу триває всього приблизно 40 млн років. Це може здатися неймовірно довгим періодом часу, але це відносно небагато, якщо врахувати, що зірки, подібні до Сонця, живуть приблизно 10 млрд років, перш ніж вони перетворяться на білих карликів. Отже, ця "юнацька фаза" становить лише 0,4% від терміну життя зірки. Для контексту, якби зірка була середньостатистичною людиною, ця фаза тривала б лише приблизно 107 днів.

Як уже писав Фокус, вперше астрономи отримали фото замороженої планети в дуже дивній системі. Космічний телескоп Вебб зробив пряме зображення планети, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки.