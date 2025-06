Недостающее звено эволюции: почему астрономов удивила звезда, которой станет Солнце (фото)

Ученые обнаружили недостающее звено эволюции, которое связывает смерть, звезд похожих на Солнце, с рождением объектов, которые остаются после их смерти.

Согласно исследованию, опубликованном в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, астрономы обнаружили звезду класса белый карлик, которая, как вампир забирает плазму у своего компаньона и при этом имеет редкую форму жизненного цикла, пишет Space.

Белый карлик получил название Gaia22ayj и находится он на расстоянии примерно 8150 световых лет от нас. Он находится в двойной звездной системе с другой обычной звездой и забирает вещество у последней. При этом белый карлик является одним из самых экстремально пульсирующих объектов, когда-либо наблюдавшихся, ведь его яркость увеличивается на 700% всего за 2 минуты. При этом, как выяснили астрономы, белый карлик находится в редкой и короткой фазе своей жизни.

Звезды, которые имеют массу в 8 раз большую чем у Солнца, умирают в результате взрыва сверхновой, после чего остается очень плотная нейтронная звезда или черная дыра. Но звезды, которые более похожи на Солнце по массе, трансформируются в конце своей жизни в белых карликов. Это плотные звезды, размер которых сравним с размером нашей планеты, но их масса почти такая же, как у Солнца. Наше Солнце также примерно через 5-6 млрд лет станет белым карликом.

Примерно половина звезд с массой как у Солнца имеет звезду-компаньона. Если последняя подходит слишком быстро к белому карлику, то мертвая звезда получает новую жизнь за счет притягивания плазмы своего соседа. Именно это происходит с белым карликом Gaia22ayj.

Изображения Gaia22ayj показывают, что это один из самых экстремально пульсирующих объектов, известных в космосе. Gaia22ayj — объект в центре изображения, явно ярче на правом снимке, чем на левом, который был сделан двумя минутами ранее Фото: space.com

Но сильные изменения яркости белого карлика и другие необычные характеристики звезды озадачили ученых. Наблюдения показали, что Gaia22ayj является белым карликом с сильным магнитным полем, а его сосед, звезда с малой массой, вращается с большой скоростью.

Эта мертвая звезда напомнила астрономам белый карликовый пульсар, мертвую звезду с сильным магнитным полем, которая выпускает мощное электромагнитное излучение во время своего вращения. При этом излучение выходит с определенной периодичностью и объект напоминает маяк. Но белые карликовые пульсары обычно не притягивают к себе плазму соседей.

В конечном итоге астрономы пришли к выводу, что Gaia22ayj является недостающим звеном в жизненном цикле белых карликовых пульсаров, редкой и короткой фазе жизни этих объектов.

По словам ученых, они наблюдали подобные старые системы, но впервые обнаружили белого карлика, который находится прямо в середине своей "юношеской" жизненной фазы, когда звезда уже создала сильное магнитное поле и только начинает вытягивать плазму из звезды-компаньона. Астрономы никогда не видели систему, которая вращается так быстро, но также имеет резкое замедление и все это время белый карлик, как вампир, "пьет кровь" соседней звезды.

Астрономы выяснили, что эта кроткая фаза жизненного цикла длится всего примерно 40 млн лет. Это может показаться невероятно долгим периодом времени, но это относительно немного, если учесть, что звезды, подобные Солнцу, живут около 10 млрд лет, прежде чем они превратятся в белых карликов. Таким образом, эта "юношеская фаза" составляет всего 0,4% от срока жизни звезды. Для контекста, если бы звезда была среднестатистическим человеком, эта фаза длилась бы всего около 107 дней.

