Сачок для метеликів і колесо: на Місяці хочуть створити незвичайну систему доставки (відео)

Підприємець із Греції має унікальну ідею для місячних доставок: використовувати гігантську мережу для лову посилок, запущених із місячної орбіти. Ця система вирішить багато проблем місячних доставок і може допомогти в майбутньому видобутку ресурсів на Місяці.

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Зараз місячні посадкові модулі коштують дорого. Замість того щоб використовувати посадкові модулі для доставки вантажів на поверхню Місяця, Харіс Космас розробив пристрій MACEDONAS. Він працює як сачок для метеликів на еластичних тросах і складається з уловлювача і сповільнювача, пише Space.

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Після того, як пастка перехоплює посилку, сповільнювач уповільнює посилку, поки вона не досягне посадкового майданчика. За допомогою цього пристрою Космас хоче вирішити кілька проблем. Коли місячний посадковий модуль приземляється на поверхню Місяця, він піднімає місячний пил, або реголіт. Цей пил може пошкодити скафандри, космічні кораблі та обладнання. З MACEDONAS реголіт не буде підніматися під час посадки.

MACEDONAS також є вигідним у фінансовому плані, тому що не використовує паливо. Оскільки немає потреби в паливі, немає і двигунів, тому з MACEDONAS можна доставити більше вантажів.

Але MACEDONAS являє собою тільки другий етап у системі доставки на Місяць, яку Космас представив зі своєю компанією Lunar Cargo. На першому етапі місячний орбітальний апарат запустить на Місяць гігантське колесо з дроту. Колесо OPLONAS складатиметься з гнучкого дроту з герметичним циліндром у центрі колеса, який міститиме двигун, батареї та вантажний простір.

Після приземлення OPLONAS використовуватиме бортовий двигун, щоб доставити вантаж до місця призначення. При цьому колесо може змінювати форму і підлаштовуватися до нерівностей рельєфу, а тому котитиметься без особливого тертя. Після доставки герметичний циліндр у центрі колеса можна буде перевернути на бік і перетворити на середовище проживання людини, каже Космас. Дріт з OPLONAS потім можна буде переробити для створення більшості компонентів, необхідних для будівництва MACEDONAS.

Місячні доставки за допомогою MACEDONAS у майбутньому можуть стати частиною місячної економіки. Видобуток ресурсів, ймовірно, відіграватиме важливу роль у цій економіці. Зокрема, на Місяці деякі компанії вже планують видобувати гелій-3, ізотоп гелію, якого дуже мало на Землі, але багато на Місяці.

Якщо гелій-3 можна буде добувати і відправляти на Землю економічно ефективним способом, він може стати новим джерелом енергії.

Для видобутку гелію-3 знадобиться важка техніка. Космас хоче, щоб видобувні компанії використовували його систему для доставки обладнання на Місяць. Він каже, що OPLONAS і MACEDONAS будуть ефективнішими за місячні посадкові модулі.

Як уже писав Фокус, американська компанія Interlune представила прототип машини для видобутку гелію-3 на Місяці.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що на Місяці знаходиться платина та інші дорогоцінні метали, вартість яких становить понад трильйон доларів.