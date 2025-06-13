Сачок для бабочек и колесо: на Луне хотят создать необычную систему доставки (видео)

У предпринимателя из Греции есть уникальная идея для лунных доставок: использовать гигантскую сеть для ловли посылок, запущенных с лунной орбиты. Эта система решит многие проблемы лунных доставок и может помочь в будущей добыче ресурсов на Луне.

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Сейчас лунные посадочные модули стоят дорого. Вместо того чтобы использовать посадочные модули для доставки грузов на поверхность Луны, Харис Космас разработал устройство MACEDONAS. Оно работает как сачок для бабочек на эластичных тросах и состоит из улавливателя и замедлителя, пишет Space.

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После того, как ловушка перехватывает посылку, замедлитель замедляет посылку, пока она не достигнет посадочной площадки. С помощью этого устройства Космас хочет решить несколько проблем. Когда лунный посадочный модуль приземляется на поверхность Луны, он поднимает лунную пыль, или реголит. Эта пыль может повредить скафандры, космические корабли и оборудование. С MACEDONAS реголит не будет подниматься во время посадки.

MACEDONAS также является выгодным в финансовом плане, потому что не использует топливо. Поскольку нет необходимости в топливе, нет и двигателей, поэтому с MACEDONAS можно доставить больше грузов.

Но MACEDONAS представляет собой только второй этап в системе доставки на Луну, которую Космас представил со своей компанией Lunar Cargo. На первом этапе лунный орбитальный аппарат запустит на Луну гигантское колесо из проволоки. Колесо OPLONAS будет состоять из гибкой проволоки с герметичным цилиндром в ​​центре колеса, который будет содержать двигатель, батареи и грузовое пространство.

После приземления OPLONAS будет использовать бортовой двигатель, чтобы доставить груз к месту назначения. При этом колесо может менять форму и подстраиваться к неровностям рельефа, а потому будет катиться без особого трения. После доставки герметичный цилиндр в центре колеса можно будет перевернуть на бок и превратить в среду обитания человека, говорит Космас. Проволоку из OPLONAS затем можно будет переработать для создания большинства компонентов, необходимых для строительства MACEDONAS.

Лунные доставки с помощью MACEDONAS в будущем могут стать частью лунной экономики. Добыча ресурсов, вероятно, будет играть важную роль в этой экономике. В частности, на Луне некоторые компании уже планируют добывать гелий-3, изотоп гелия, которого очень мало на Земле, но много на Луне.

Если гелий-3 можно будет добывать и отправлять на Землю экономически эффективным способом, он может стать новым источником энергии.

Для добычи гелия-3 потребуется тяжелая техника. Космас хочет, чтобы добывающие компании использовали его систему для доставки оборудования на Луну. Он говорит, что OPLONAS и MACEDONAS будут эффективнее лунных посадочных модулей.

Как уже писал Фокус, американская компания Interlune представила прототип машины для добычи гелия-3 на Луне.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что на Луне находится платина и другие драгоценные металлы, стоимость которых составляет более триллиона долларов.