Не все на Луне серое: что это за удивительные оранжевые стеклянные бусины (фото)

Луна в отличие от Марса с красным оттенком или Нептуна с синим оттенком, является серым миром. Но на Луне есть цветные элементы, которые могут многое рассказать о событиях, произошедших в далеком прошлом на спутнике Земли.

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Согласно исследованию, опубликованном в журнале Icarus, ученые провели тщательный анализ стеклянных бусин, которые прибыли на Землю более 50 лет назад. Но только сейчас появились необходимые технологии, чтобы их хорошо изучить, пишет IFLScience.

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Астронавты программы "Аполлон" доставили на Землю 2196 образцов лунных пород общим весом 382 килограмма. Внутри этих пород ученые обнаружили стеклянные бусины диаметром около одного миллиметра. Некоторые из них имеют черный цвет, но другие имеют ярко-оранжевый цвет. Их цвет, форма и химический состав не похожи ни на что, найденное на Земле, и это связано с их образованием.

Ученые говорят, что оранжевые стеклянные бусины с Луны представляют собой "капсулы времени", которые хранят информацию о недрах Луны. Исследователи считают, что эти бусины образовались в результате сильных извержений на поверхности Луны, которые произошли между 3,3 и 3,6 млрд лет назад. Они могли возникнуть из извергающейся лавы. На Луне почти нет воздуха, но при извержении было достаточно газов, чтобы лава взаимодействовала с ними определенным образом, создавая черные или оранжевые бусины, когда они падали обратно на поверхность.

На Луне есть цветные элементы, которые могут многое рассказать о событиях, произошедших в далеком прошлом на спутнике Земли Фото: IFLS

Ученые говорят, что само существование этих бусин говорит о том, что на Луне происходили сильные извержения лавы в прошлом. Только сейчас появились необходимые технологии, чтобы провести тщательный анализ стеклянных бусин и изучить минеральные отложения на их поверхности. Бусины рассказывают историю эволюции вулканизма на Луне, добавляя больше доказательств тому, что это был сложный и активный мир.

Как уже писал Фокус, на Луне хотят создать необычную систему доставки. У предпринимателя из Греции есть уникальная идея для лунных доставок: использовать гигантскую сеть для ловли посылок, запущенных с лунной орбиты. Эта система решит многие проблемы лунных доставок и может помочь в будущей добыче ресурсов на Луне.

Также Фокус писал о том, что астрономов удивила звезда, которой станет Солнце. Ученые обнаружили недостающее звено эволюции, которое связывает смерть звезд похожих на Солнце, с рождением объектов, которые остаются после их смерти.