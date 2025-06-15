На самом деле фиолетовый цвет не существует: каким образом мы его видим

В картине окружающего мира наш глаз легко находит предметы и живые существа фиолетовой окраски. Но в видимой части электромагнитного спектра этот цвет отсутствует. Ученые говорят, что фиолетовый цвет, в некотором смысле, изобрел наш мозг, а потому мы его можем видеть.

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По словам ученых, фиолетовый цвет существует из-за того, как мозг обрабатывает цвета, то есть в некотором смысле наш мозг изобрел этот цвет. Ученые рассказали, как мозг воспринимает и объединяет различные длины волн в видимом спектре света, чтобы мы могли видеть фиолетовый цвет, пишет Live Science.

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Заб Джонсон из Университета штата Пенсильвания, США, объясняет, что все цвета начинаются со света. Когда излучение Солнца достигает Земли, то этот свет имеет несколько длин волн. Существуют длинные волны, такие как инфракрасные лучи и радиоволны, и более короткие волны, такие как рентгеновские лучи и ультрафиолетовые лучи.

Ближе к середине электромагнитного спектра находится видимый свет. Это свет, который может видеть наш мозг с помощью сигналов, которые поступают из глаз. Этот свет мозг воспринимает как цвета радуги. На одном конце электромагнитного спектра находятся более длинные волны, которые мы воспринимаем как красный цвет, а на другом — более короткие волны, которые мы воспринимаем как синий и фиолетовый цвет.

Люди воспринимают цвета благодаря специализированным рецепторам в задней части глаз, известных как колбочки, которые обнаруживают видимый свет. Глаза человека имеют три типа колбочек: длинноволновые, средневолновые и коротковолновые. Каждый рецептор более чувствителен определенным длинам волн видимого света. Длинноволновые колбочки воспринимают информацию о красном свете, средневолновые колбочки специализируются на зеленом, а коротковолновые колбочки обнаруживают синий.

Когда свет попадает глаза, три рецептора воспринимают информацию о свете и соответствующих длинах волн и посылают электрические сигналы в мозг. Затем мозг берет эту информацию и делает вывод о том, что он видит.

По словам Джонсона, если срабатывают длинноволновые и средневолновые колбочки, мозг делает вывод, что мы видим оранжевый или желтый цвет. Если активируются средневолновые и коротковолновые колбочки, мозг делает вывод, что видит сине-зеленый цвет.

Когда включаются коротковолновые и длинноволновые колбочки, то есть происходит смешение красного и синего цвета, то мозг создает что-то, чего на самом деле не существует в реальном мире, говорит Джонсон.

Красный и синий цвет находятся на противоположных концах спектра видимого света. Когда мозг сталкивается с этими длинами волн, он в конечном итоге искривляет линейный видимый спектр в круг. Другими словами, он объединяет красный и синий, чтобы получить фиолетовый цвет, хотя на самом деле это не то, каким является свет. В результате фиолетовый цвет является не спектральным, потому что этот свет на самом деле не существует как фактическое электромагнитное излучение.

Как уже писал Фокус, на самом деле не все на Луне имеет серый цвет, там находятся также уникальные оранжевые объекты. Ученые выяснили, что они из себя представляют.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет богатого литием минерала, который обнаружили только в одном месте на Земле. Минерал ядарит имеет почти такой же химический состав, как и вымышленное вещество криптонит из комиксов и фильмов про Супермена.