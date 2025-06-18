Аляска изнывает от жары и готовится к наводнению: насколько поднялась температура

Власти штата Аляска выпустили первое предупреждение о жаре, поскольку метеорологи также предупреждают о наводнениях, вызванных быстрым таянием снега. Температура в штате быстро растет, а потому власти рекомендуют не оставлять детей и домашних животных без присмотра.

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Годами ученые предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а погодные явления становятся все более экстремальными. Теперь Аляска стала еще одним ярким напоминанием о том, что климат Земли неумолимо меняется, пишет IFLScience.

Отделения Национальной метеорологической службы (NWS) в Фэрбанксе и Джуно выпустили первоначальное предупреждение о жаре 12 июня, за которым последовало обновленное предупреждение 16 июня, сообщающее о рисках повышения температуры до 29,4–31,1°C.

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На Аляску обрушилась невероятная жара

Метеорологи предупреждают, что температура неумолимо растет, а потому не следует оставлять маленьких детей и домашних животных без присмотра в транспортных средствах — причина в том, что салоны авто могут достигать экстремальных температур всего за 10 минут.

Местным жителям также советуют принять дополнительные методы предосторожности во время работы на открытом воздухе. Метеорологи советуют использовать солнцезащитный крем и носить легкую одежду. Кроме того, жителям Аляски советуют принять меры при малейших симптомах теплового истощения и удара. Кроме того, следует закрывать шторы днем, чтобы уменьшить попадание солнечного света в дом, а также открывать их ночью, чтобы здание могло остыть. Также жителям советуют использовать вентиляторы и кондиционеры.

В чем опасность потепления Аляски

Температура в 30°C может показаться не критической, однако она может оказаться особенно неприятной для жителей районов, для которых привычной является экстремально низкая температура. Например, в 2003 году волна тепла в Европе унесла жизни примерно 35 000 человек, а в 2023 году число погибших из-за жары в Европе достигло примерно 47 000 человек.

По словам климатолога Брайана Бреттшнайдера, каждому отдельному региону присущ определенный климат. В результате дома на Аляске построены таким образом, чтобы сохранять тепло и в них попросту нет кондиционеров. Но это, увы, не единственная проблема.

Исследователи также предупреждают, что штат сталкивается с растущим количеством наводнений, поскольку более высокие температуры нагревают снег и лед. Быстрое таяние снега и ледяные заторы могут привести к затоплению рек и ручьев по всему Северному склону. Власти также предупреждают, что в результате наводнения может быть нарушен доступ к дорогам, взлетно-посадочным полосам и низкорасположенной инфраструктуре. Высокий уровень воды может привести к размыву берегов, что может поставить под угрозу близлежащие дороги.

Потепление Аляски

Более теплая погода на самом деле не является чем-то неслыханным летом на Аляске, но это первый случай, когда метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаре.

Хотя большую часть года там все еще можно назвать "очень холодной", Аляска нагревается в два-три раза быстрее, чем в среднем по миру, при этом средняя температура по штату выросла на 1,67 °C за последние 60 лет.

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