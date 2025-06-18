Аляска знемагає від спеки і готується до повені: наскільки піднялася температура

Влада штату Аляска випустила перше попередження про спеку, оскільки метеорологи також попереджають про повені, спричинені швидким таненням снігу. Температура в штаті швидко зростає, а тому влада рекомендує не залишати дітей і домашніх тварин без нагляду.

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Роками вчені попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а погодні явища стають дедалі екстремальнішими. Тепер Аляска стала ще одним яскравим нагадуванням про те, що клімат Землі невблаганно змінюється, пише IFLScience.

Відділення Національної метеорологічної служби (NWS) у Фербанксі та Джуно випустили початкове попередження про спеку 12 червня, за яким наступило оновлене попередження 16 червня, яке повідомляє про ризики підвищення температури до 29,4-31,1°C.

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На Аляску обрушилася неймовірна спека

Метеорологи попереджають, що температура невблаганно зростає, а тому не слід залишати маленьких дітей і домашніх тварин без нагляду в транспортних засобах — причина в тому, що салони авто можуть досягати екстремальних температур лише за 10 хвилин.

Місцевим жителям також радять вжити додаткових запобіжних заходів під час роботи на відкритому повітрі. Метеорологи радять використовувати сонцезахисний крем і носити легкий одяг. Крім того, жителям Аляски радять вжити заходів за найменших симптомів теплового виснаження та удару. Крім того, слід зачиняти штори вдень, щоб зменшити потрапляння сонячного світла в будинок, а також відкривати їх уночі, щоб будівля могла охолонути. Також мешканцям радять використовувати вентилятори та кондиціонери.

У чому небезпека потепління Аляски

Температура в 30°C може здатися не критичною, проте вона може виявитися особливо неприємною для жителів районів, для яких звичною є екстремально низька температура. Наприклад, у 2003 році хвиля тепла в Європі забрала життя приблизно 35 000 осіб, а у 2023 році кількість загиблих через спеку в Європі досягла приблизно 47 000 осіб.

За словами кліматолога Браяна Бреттшнайдера, кожному окремому регіону притаманний певний клімат. У результаті будинки на Алясці побудовані таким чином, щоб зберігати тепло і в них просто немає кондиціонерів. Але це, на жаль, не єдина проблема.

Дослідники також попереджають, що штат стикається з повенями, кількість яких зростає, оскільки вищі температури нагрівають сніг і лід. Швидке танення снігу і крижані затори можуть призвести до затоплення річок і струмків по всьому Північному схилу. Влада також попереджає, що внаслідок повені може бути порушений доступ до доріг, злітно-посадкових смуг і низькорозташованої інфраструктури. Високий рівень води може призвести до розмиву берегів, що може поставити під загрозу прилеглі дороги.

Потепління Аляски

Тепліша погода насправді не є чимось нечуваним влітку на Алясці, але це перший випадок, коли метеорологічна служба випустила попередження про спеку.

Хоча більшу частину року там все ще можна назвати "дуже холодною", Аляска нагрівається вдвічі-втричі швидше, ніж у середньому по світу, при цьому середня температура по штату зросла на 1,67 °C за останні 60 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені влізли під "шкіру" гігантського льодовика Аляски: там ховається психоделічна краса.