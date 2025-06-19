Тревожное нечто захватывает тропические леса: оно настолько велико, что его видно из космоса

Исследователи обнаружили, что огромное растение невероятно быстро распространяется в тропических лесах, нанося вред деревьям и сокращая запасы углерода. Растение-захватчик процветает за счет углекислого газа и настолько велико, что его видно из космоса.

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Пандемия лиан быстро распространяется по тропическим лесам, снижая их способность хранить углерод и ослабляя их способность замедлять изменение климата. Два недавних исследования Лейденского университета проливают свет на растущую проблему, причем ученые считают, что нам необходимо замедлить изменение климата, а не удалять лианы, пишет SciTechDaily.

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Пандемия лиан душит тропические леса

Тропические леса поглощают примерно такое же количество углекислого газа ежедневно, сколько выделяет весь континент Европа. Они также поддерживают около половины биоразнообразия мира. Но их способность регулировать климат и защищать биоразнообразие все больше подвергается угрозе не только из-за вырубки лесов, но и из-за резкого роста лиан.

По словам эколога Марко Виссера из Лейденского центра наук об окружающей среде, лианы могут душить и убивать деревья. Когда они захватывают лес, он задыхается, и в основном лианы остаются расти на упавших деревьях.

В ходе исследования Виссер с коллегами смоделировал лианы как инфекционные заболевания. По мнению исследователей, лианы, такие как страстоцветы и многие другие виды, можно сравнить с ленточными червями. Они перехватывают ресурсы деревьев и могут более чем вдвое увеличить смертность деревьев. Результаты исследования также показали, что рост лиан не ограничивается Южной и Латинской Америкой, как считалось ранее — такая ситуация наблюдается буквально во всех тропических лесах. Более того, ученые обнаружили, что пандемия лиан бушует уже более трех десятилетий, а х распространенность растет на 10-24% каждое десятилетие.

Как углекислый газ влияет на распространение лиан

Ученые обнаружили, что лианы быстро распространяются по тропическим лесам и в некоторых местах полностью блокируют рост деревьев. В этих районах лесовозобновление останавливается, а запасы углерода могут сократиться до 95%. По словам Виссера, такие показатели почти эквивалентны вырубке лесов — ученые связали эту тенденцию с ростом уровня CO2 в атмосфере.

Все растения растут быстрее с большим количеством CO2, но лианы выигрывают еще больше. Они не вкладывают средства в структурную поддержку, заимствуя ее у деревьев, а их листьям требуется меньше энергии и питательных веществ для производства

Лианы-захватчики видны из космоса

Недавно Виссер с коллегами опубликовал исследование, показывающее, что лианы настолько распространились, что их буквально видно из космоса. Более того, в новой работе ученые также показали, почему это так.

Команда разработала компьютерные модели, предсказывающие, как происходит взаимодействие света. Далее ученые использовали краны, чтобы добраться к верхушкам деревьев в Панаме и измерили свойства листьев. Результаты полевых работ подтвердили, что модели были верны.

Листья, которые делают лианы сверхэффективными, отражают больше света и инфракрасного излучения, чем листва деревьев. Они также лежат намного более плоско, чем листья деревьев. Листья деревьев наклоняются, позволяя свету достигать нижних соседей — даже лесная подстилка получает немного солнечного света. Но лианы почти ничего не оставляют другим. Эти свойства делают их видимыми на спутниковых снимках.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле вырастят лес возрастом 50 миллионов лет: такой же рос на исчезнувшем континенте.