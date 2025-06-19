Тривожне щось захоплює тропічні ліси: воно настільки велике, що його видно з космосу

Дослідники виявили, що величезна рослина неймовірно швидко поширюється в тропічних лісах, завдаючи шкоди деревам і скорочуючи запаси вуглецю. Рослина-загарбник процвітає коштом вуглекислого газу і настільки велика, що її видно з космосу.

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Пандемія ліан швидко поширюється тропічними лісами, знижуючи їхню здатність зберігати вуглець і послаблюючи їхню здатність уповільнювати зміну клімату. Два недавніх дослідження Лейденського університету проливають світло на проблему, що зростає, причому вчені вважають, що нам необхідно уповільнити зміну клімату, а не видаляти ліани, пише SciTechDaily.

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Пандемія ліан душить тропічні ліси

Тропічні ліси поглинають приблизно таку саму кількість вуглекислого газу щодня, скільки виділяє весь континент Європа. Вони також підтримують майже половину біорізноманіття світу. Але їхня здатність регулювати клімат і захищати біорізноманіття дедалі більше наражається на загрозу не тільки через вирубування лісів, а й через різке зростання ліан.

За словами еколога Марко Віссера з Лейденського центру наук про навколишнє середовище, ліани можуть душити й вбивати дерева. Коли вони захоплюють ліс, він задихається, і здебільшого ліани залишаються рости на повалених деревах.

Під час дослідження Віссер з колегами змоделював ліани як інфекційні захворювання. На думку дослідників, ліани, як-от пасифлори та багато інших видів, можна порівняти зі стрічковими черв'яками. Вони перехоплюють ресурси дерев і можуть більш ніж удвічі збільшити смертність дерев. Результати дослідження також засвідчили, що зростання ліан не обмежується Південною і Латинською Америкою, як вважали раніше, — така ситуація спостерігається буквально у всіх тропічних лісах. Ба більше, вчені виявили, що пандемія ліан вирує вже понад три десятиліття, а їхня поширеність зростає на 10-24% кожне десятиліття.

Як вуглекислий газ впливає на поширення ліан

Вчені виявили, що ліани швидко поширюються тропічними лісами і в деяких місцях повністю блокують ріст дерев. У цих районах лісовідновлення зупиняється, а запаси вуглецю можуть скоротитися до 95%. За словами Віссера, такі показники майже еквівалентні вирубуванню лісів — учені пов'язали цю тенденцію зі зростанням рівня CO2 в атмосфері.

Усі рослини ростуть швидше з більшою кількістю CO2, але ліани виграють ще більше. Вони не вкладають кошти в структурну підтримку, запозичуючи її у дерев, а їхньому листю потрібно менше енергії та поживних речовин для виробництва.

Ліани-загарбники видно з космосу

Нещодавно Віссер з колегами опублікував дослідження, яке показує, що ліани настільки поширилися, що їх буквально видно з космосу. Ба більше, у новій роботі вчені також показали, чому це так.

Команда розробила комп'ютерні моделі, що передбачають, як відбувається взаємодія світла. Далі вчені використовували крани, щоб дістатися до верхівок дерев у Панамі та виміряли властивості листя. Результати польових робіт підтвердили, що моделі були правильними.

Листя, яке робить ліани надефективними, відбиває більше світла та інфрачервоного випромінювання, ніж листя дерев. Вони також лежать набагато більш плоско, ніж листя дерев. Листя дерев нахиляється, дозволяючи світлу досягати нижніх сусідів — навіть лісова підстилка отримує трохи сонячного світла. Але ліани майже нічого не залишають іншим. Ці властивості роблять їх видимими на супутникових знімках.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі виростять ліс віком 50 мільйонів років: такий же ріс на зниклому континенті.