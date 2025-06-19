Пьяные чайки устроили дебош в Великобритании: в их состоянии винят муравьев

Чайки обладают определенной репутацией и недавно вновь оказались в заголовках СМИ и социальных сетях — птицы, поедающие рои летающих муравьев, нарушили движение транспорта в Великобритании.

Related video

Земля является домом для невероятного количества видов и репутация некоторых из них идет далеко вперед самих животных. Например, акул считают опасными для людей, несмотря на то, что ученые не единожды доказывали, что они нападают вовсе не от злости или для охоты, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чайки — пернатые дебоширы

Если говорить о птицах, наибольшими дебоширами являются чайки. Они известны тем, что крадут еду и вещи у отдыхающих на пляжах, однако недавно о чайках вновь заговорили — на этот раз птицы устроили дебош в Великобритании. Местные жители жаловались на птиц, поедающих целые рои муравьев — птицы настолько увлекались, что нарушали движение транспорта.

Некоторые считают, что птицы, вероятно, могут быть пьяны: предполагается, они поедают невероятное количество птиц и это влияет на их поведение. Но может ли поедание муравьев действительно опьянить этих птиц?

Могут ли птицы опьянеть от муравьев?

По словам исследователей, многие виды муравьев вырабатывают муравьиную кислоту в качестве защитного механизма, и она токсична для птиц. Поэтому теоретически вполне возможно, что поедание муравьев может немного дезориентировать чаек.

Однако на тротуарах Великобритании летом роятся черные садовые муравьи, которые вырабатывают лишь очень небольшое количество муравьиной кислоты. На самом деле исследователи считают, более вероятно, что птицы просто настолько сосредоточены на еде, что даже не замечают машины.

Действительно ли чайки так агрессивны, как считают?

Нет никаких сомнений, что крупные чайки Европы и соседних регионов — в частности, серебристая чайка, малая и большая морская чайка — грозны и потенциально опасны. Они могут выхватывать еду из рук, а также способны ударить, клюнуть или укусить, чтобы защитить себя, своих птенцов или гнезда.

Кроме того, их клювы или крылья могут соприкасаться с людьми, когда птицы хватают еду. Такие инциденты не редкость и даже приводили к рваным ранам на руке или лице, травмам, которые — в редких случаях — требовали визита в больницу.

Многочисленные исследования изучали рацион и пищевое поведение чаек. Чайки, живущие в городах и рядом с ними, легко адаптируются. Их рацион разнообразен и включает пищевые отходы, это может означать, что многие популяции чаек становятся все более зависимыми от трофеев человеческой цивилизации. В целом, нет никаких доказательств из диетических или экологических исследований, что чайки становятся более хищными.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи выяснили, как чайки выбирают, что можно есть, а что нельзя.