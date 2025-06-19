П'яні чайки влаштували бешкет у Великій Британії: у їхньому стані звинувачують мурах

Чайки мають певну репутацію і нещодавно знову опинилися в заголовках ЗМІ та соціальних мережах — птахи, які поїдають рої літаючих мурашок, порушили рух транспорту у Великій Британії.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і репутація деяких з них йде далеко вперед самих тварин. Наприклад, акул вважають небезпечними для людей, попри те, що вчені неодноразово доводили, що вони нападають зовсім не від злості або для полювання, пише Science Focus.

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Чайки — пернаті бешкетники

Якщо говорити про птахів, найбільшими бешкетниками є чайки. Вони відомі тим, що крадуть їжу і речі у відпочивальників на пляжах, проте нещодавно про чайок знову заговорили — цього разу птахи влаштували бешкет у Великій Британії. Місцеві жителі скаржилися на птахів, які поїдають цілі рої мурах — птахи настільки захоплювалися, що порушували рух транспорту.

Дехто вважає, що птахи, ймовірно, можуть бути п'яні: припускають, що вони поїдають неймовірну кількість птахів і це впливає на їхню поведінку. Але чи може поїдання мурах дійсно сп'янити цих птахів?

Чи можуть птахи сп'яніти від мурах?

За словами дослідників, багато видів мурах виробляють мурашину кислоту як захисний механізм, і вона токсична для птахів. Тому теоретично цілком можливо, що поїдання мурах може трохи дезорієнтувати чайок.

Однак на тротуарах Великої Британії влітку рояться чорні садові мурахи, які виробляють лише дуже невелику кількість мурашиної кислоти. Насправді дослідники вважають, більш імовірно, що птахи просто настільки зосереджені на їжі, що навіть не помічають машини.

Чи справді чайки такі агресивні, як вважають?

Немає жодних сумнівів, що великі мартини Європи й сусідніх регіонів — зокрема, срібляста чайка, мала і велика морська чайка — грізні та потенційно небезпечні. Вони можуть вихоплювати їжу з рук, а також здатні вдарити, клюнути або вкусити, щоб захистити себе, своїх пташенят або гнізда.

Крім того, їхні дзьоби або крила можуть стикатися з людьми, коли птахи хапають їжу. Такі інциденти не рідкість і навіть призводили до рваних ран на руці або обличчі, травм, які — в рідкісних випадках — вимагали візиту до лікарні.

Численні дослідження вивчали раціон і харчову поведінку чайок. Чайки, що живуть у містах і поруч із ними, легко адаптуються. Їхній раціон різноманітний і включає харчові відходи, це може означати, що багато популяцій чайок стають дедалі залежнішими від трофеїв людської цивілізації. Загалом, немає жодних доказів з дієтичних або екологічних досліджень, що чайки стають більш хижими.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники з'ясували, як чайки вибирають, що можна їсти, а що не можна.