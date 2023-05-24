Перевіряють на людях. Дослідники з'ясували, як чайки обирають, що можна їсти, а що ні

Нове дослідження передбачає, що птахи здатні визначити, які недоїдки варто ловити, просто спостерігаючи за людьми.

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Кожен, хто був на пляжі, знає, що різного роду їжу варто ховати якомога далі або тримати міцніше, щоб зухвалі чайки не потягли її прямо з ваших рук. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, як чайки обирають, що їм варто їсти, а від чого варто відмовитись, пише The Guardian.

Під час дослідження вчені з Університету Сассекс вивчили сріблястих чайок на Брайтон-Біч. Результати дослідження свідчать, що птахи уважно спостерігають за людьми, а потім застосовують ці дані для вибору їжі.

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За словами першої авторки дослідження, біологині Франциски Файст, вони з колегами провели низку експериментів, під час яких розмістили на пляжі два пакетики з чипсами:

зелені (сіль та оцет);

червоні (сир та цибуля).

Потім дослідники відступили на відстань 5 метрів і спостерігали за поведінкою птахів — усе це було записано на камеру. Іноді дослідники просто вели відеореєстрацію, але часом вони також брали чипси з одного пакетика.

Результати дослідження свідчать, що коли вчені сиділи спокійно, не перекушуючи, менше п'ятої частини чайок наблизилися до розкладених пакетиків із чипсами. Однак, коли дослідники перекушували, майже половина (48%) птахів прямували до пакетів, щоб перевірити їх вміст. До того ж близько 40% цих перевірок закінчувалися тим, що чайки клювали чипси з пакета. Однак найдивовижнішим виявилося те, що у 95% випадків птахи обирали пакет того ж кольору, з якого їли вчені.

Зазначимо, що дослідники вже знали, що чайки віддають перевагу їжі, до якої торкалися люди, проте до цього моменту вони не розуміли наскільки птахи спираються на свої спостереження. Тепер сумнівів не залишилося: сріблясті чайки стежать за людьми, аби зрозуміти, що їм можна з'їсти.

Автори дослідження вважають, що ці нові дані можна використати, щоб зняти напругу між людьми та сріблястими чайками. Дослідники вважають, що одних лише табличок на пляжах із попередженням "не годувати чайок" буде недостатньо. Однак ситуація покращиться, якщо до цього напису додати ще одне попередження: "… і не дозволяйте їм бачити, як ви їсте".

За словами докторки Мадлен Гумас, експертки зі сріблястих чайок з Ексетерського університету, яка не брала участі у дослідженні, з попередніх аналізів вчені вже знали, що птахи використовують інформацію від людей, коли шукають їжу. Однак нове дослідження також показує, що вони не лише звертають увагу на те, де знаходиться їжа, але й зчитують з нас інформацію про тип їжі.

Раніше Фокус писав про те, що чайки є основним джерелом спалахів пташиного грипу.