Белые медведи в Арктике отравлены ртутью: ее сбросили в океан еще столетие назад

С первых дней сжигания угля и добычи золота загрязнение ртутью все еще отравляет дикую природу Арктики более века спустя. Еще хуже то, что уровень загрязнения, похоже, лишь продолжает расти.

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Несмотря на глобальные усилия по ограничению выбросов, уровень ртути в организмах крупных арктических хищников, таких как белые медведи и зубатые киты, остается опасно высоким. Ученые пришли к выводу, что виновником является загрязнение, попадающее в Арктику через океанические течения, пишет Science Focus.

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Концентрация ртути в Арктике растет

В новом исследовании ученые проанализировали более 700 образцов, собранных по всей Гренландии за последние 40 лет: от тканей живых животных до торфа в земле. Далее ученые изучили "отпечаток" изотопов ртути и обнаружили, что концентрация ртути не снизилась, а в некоторых случаях продолжает расти, в арктических экосистемах.

По словам соавтора исследования, профессора Руне Дица, полученные ими данные позволяют объяснить отсутствие снижения уровня ртути в Арктике. Более того, команда обнаружила, что перенос ртути из крупных источников, таких как Китай, в Гренландию через океанические течения может занять до 150 лет.

Перемещение ртути на Земле

Ртуть, выбрасываемая в воздух в результате деятельности человека, может облететь земной шар примерно за год, прежде чем упасть на Землю. Однако, как только ртуть попадает в океан, она может храниться в нем в течение столетий, медленно перемещаясь на север через глубокие холодные течения.

Например, центральная часть Западной Гренландии находится под влиянием атлантического притока через течение Ирмингера в Северной Атлантике, в то время как другие регионы получают насыщенную ртутью воду из течений Северного Ледовитого океана.

Концентрация ртути в телах антарктических животных

У белых медведей и зубатых китов концентрация ртути сейчас в 20–30 раз выше, чем доиндустриальные уровни. По словам профессора Дица, они с коллегами не видели никаких доказательств фактического убийства высших хищников, однако содержание ртути в телах зубатых китов и белых медведей, а также в популяциях инуитов в наиболее подверженных воздействию районах достаточно велико, чтобы продемонстрировать неврологические эффекты.

Отметим, что результаты нового исследования имеют серьезные последствия для глобального соглашения, направленного на сокращение загрязнения ртути. Ученые отмечают, что ртуть — мощный нейротоксин, который также может нанести вред иммунной системе и репродуктивному здоровью. Этот природный элемент настолько вреден, что Всемирная организация здравоохранения относит его к "одному из десяти основных химических веществ, вызывающих серьезную обеспокоенность в области общественного здравоохранения".

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.