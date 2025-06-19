Білі ведмеді в Арктиці отруєні ртуттю: її скинули в океан ще століття тому

З перших днів спалювання вугілля і видобутку золота забруднення ртуттю все ще отруює дику природу Арктики понад століття по тому. Ще гірше те, що рівень забруднення схоже лише продовжує зростати.

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Попри глобальні зусилля з обмеження викидів, рівень ртуті в організмах великих арктичних хижаків, таких як білі ведмеді та зубаті кити, залишається небезпечно високим. Учені дійшли висновку, що винуватцем є забруднення, що потрапляє в Арктику через океанічні течії, пише Science Focus.

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Концентрація ртуті в Арктиці зростає

У новому дослідженні вчені проаналізували понад 700 зразків, зібраних по всій Гренландії за останні 40 років: від тканин живих тварин до торфу в землі. Далі вчені вивчили "відбиток" ізотопів ртуті й виявили, що концентрація ртуті не знизилася, а в деяких випадках продовжує зростати, в арктичних екосистемах.

За словами співавтора дослідження, професора Руне Діца, отримані ними дані дають змогу пояснити відсутність зниження рівня ртуті в Арктиці. Ба більше, команда виявила, що перенесення ртуті з великих джерел, таких як Китай, до Гренландії через океанічні течії може зайняти до 150 років.

Переміщення ртуті на Землі

Ртуть, що викидається в повітря внаслідок діяльності людини, може облетіти земну кулю приблизно за рік, перш ніж впасти на Землю. Однак, щойно ртуть потрапляє в океан, вона може зберігатися в ньому протягом століть, повільно переміщаючись на північ через глибокі холодні течії.

Наприклад, центральна частина Західної Гренландії перебуває під впливом атлантичного припливу через течію Ірмінгера в Північній Атлантиці, тоді як інші регіони отримують насичену ртуттю воду з течій Північного Льодовитого океану.

Концентрація ртуті в тілах антарктичних тварин

У білих ведмедів і зубатих китів концентрація ртуті зараз у 20-30 разів вища, ніж доіндустріальні рівні. За словами професора Діца, вони з колегами не бачили жодних доказів фактичного вбивства вищих хижаків, проте вміст ртуті в тілах зубатих китів і білих ведмедів, а також у популяціях інуїтів у районах, що зазнали найбільшої дії, досить великий, щоб продемонструвати неврологічні ефекти.

Зазначимо, що результати нового дослідження мають серйозні наслідки для глобальної угоди, спрямованої на скорочення забруднення ртуті. Учені зазначають, що ртуть — потужний нейротоксин, який також може завдати шкоди імунній системі та репродуктивному здоров'ю. Цей природний елемент настільки шкідливий, що Всесвітня організація охорони здоров'я зараховує його до "однієї з десяти основних хімічних речовин, що викликають серйозну стурбованість у сфері суспільної охорони здоров'я".

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.