Марсоход Perseverance нашел на Марсе чужеродный объект: его ширина 48 см

Марсоход NASA Perseverance продолжает исследовать район Холма ведьмы Хейзел. Именно там марсоход недавно нашел необычный абсолютно черный камень, который не подходит местному ландшафту.

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Камень под названием Холм Черепа был замечен на фоне коричневого песчаника, испещренного неглубокими ямками и угловатыми гранями. По словам Кэти Морган из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), путешествие марсохода в этом районе Марса принесло много открытий, но последняя находка – это “все, на что мы надеялись, и даже больше”, пишет Earth.com.

Холм Черепа вовсе не крошечная галька. Согласно данным с камеры Mastcam‑Z марсохода Perseverance, этот камень имеет высоту 30 см, а ширину – 48 см. Базальтово-черная поверхность камня сильно контрастирует с окружающими отложениями, поэтому исследователи сразу же поняли, что имеют дело с чужеродным объектом.

Край кратера Езеро является поперечным сечением коры Марса, что делает это место идеальным для исследования типов марсианских горных пород. Они были принесены реками, ледниками, а также ударами астероидов.

“Мы нашли несколько таких “поплавков” в районе Порт-Ансона”, - говорится в блоге миссии Perseverance.

Ученые миссии называют такие чужеродные камни “поплавками”, потому как зачастую они лежат на поверхности, перенесенные туда из других мест водой, ветром или ударами из космоса.

Известно, что около 3 млрд лет назад в кратере Езеро было озеро шириной около 45 км, которое питалось реками, они переливались через край и оставляли веерообразную дельту. Вода из рек, видимо, переместила булыжники с южных возвышенностей в бассейн до того, как Марс потерял свою воду.

Более поздние удары астероидов подняли на поверхность глубокие слои почвы и разбросали их по ландшафту, усеяв дельту инородными камнями.

Сперва ученые подумали, что это мог быть металлический метеорит из-за его характерного блеска, подобный камень находил марсоход Curiosity в кратере Гейла в 2016 году. Такие метеориты чаще остальных переживают полет через атмосферу планеты и остаются лежать на поверхности в виде блестящих обломков размером с кулак.

Марсоход Perseverance проверил эту догадку использовав лазер SuperCam. Анализ показал совсем небольшое содержание никеля, что подтолкнуло исследователей к другой теории. Они предположили, что необычный черный камень имеет магматическое происхождение.

Если Холм Черепа является отколовшимся куском вулканической коры, тогда его мог выкопать из-под земли удар астероида или был отколот во время древних землетрясений. Также команда пока не исключает, что камень может быть каменным метеоритом из хондритового материала, который содержит меньше никеля, чем металлические метеориты.

Напомним, на снимках марсохода Perseverance продолжает появляться один и тот же объект. В папке с необработанными снимками марсохода NASA Perseverance можно найти странное изображение: крошечный, замысловатый лабиринт, который выгравирован на небольшой пластине.