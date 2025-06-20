Марсохід Perseverance знайшов на Марсі чужорідний об'єкт: його ширина 48 см

Марсохід NASA Perseverance продовжує досліджувати район Пагорба відьми Гейзел. Саме там марсохід нещодавно знайшов незвичайний абсолютно чорний камінь, який не пасує місцевому ландшафту.

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Камінь під назвою Пагорб Черепа був помічений на тлі коричневого пісковика, поцяткованого неглибокими ямками та незграбними гранями. За словами Кеті Морган з Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), подорож марсохода в цьому районі Марса принесла багато відкриттів, але остання знахідка — це "все, на що ми сподівалися, і навіть більше", пише Earth.com.

Пагорб Черепа зовсім не крихітна галька. Згідно з даними з камери Mastcam-Z марсохода Perseverance, цей камінь має висоту 30 см, а ширину — 48 см. Базальтово-чорна поверхня каменю сильно контрастує з навколишніми відкладеннями, тому дослідники одразу ж зрозуміли, що мають справу з чужорідним об'єктом.

Край кратера Єзеро є поперечним перерізом кори Марса, що робить це місце ідеальним для дослідження типів марсіанських гірських порід. Вони були принесені річками, льодовиками, а також ударами астероїдів.

"Ми знайшли кілька таких "поплавців" у районі Порт-Ансона", — ідеться в блозі місії Perseverance.

Вчені місії називають такі чужорідні камені "поплавками", тому що найчастіше вони лежать на поверхні, перенесені туди з інших місць водою, вітром або ударами з космосу.

Відомо, що близько 3 млрд років тому в кратері Єзеро було озеро завширшки близько 45 км, яке живилося річками, вони переливалися через край і залишали віялоподібну дельту. Вода з річок, мабуть, перемістила каміння з південних височин у басейн до того, як Марс втратив свою воду.

Пізніші удари астероїдів підняли на поверхню глибокі шари ґрунту і розкидали їх ландшафтом, усіявши дельту чужорідним камінням.

Спершу вчені подумали, що це міг бути металевий метеорит через його характерний блиск, подібний камінь знаходив марсохід Curiosity у кратері Гейла 2016 року. Такі метеорити частіше за інших переживають політ через атмосферу планети й залишаються лежати на поверхні у вигляді блискучих уламків розміром з кулак.

Марсохід Perseverance перевірив цю здогадку використавши лазер SuperCam. Аналіз показав зовсім невеликий вміст нікелю, що підштовхнуло дослідників до іншої теорії. Вони припустили, що незвичайний чорний камінь має магматичне походження.

Якщо Пагорб Черепа є відколотим шматком вулканічної кори, тоді його міг викопати з-під землі удар астероїда або ж він був відколотий під час давніх землетрусів. Також команда поки що не виключає, що камінь може бути кам'яним метеоритом із хондритового матеріалу, який містить менше нікелю, ніж металеві метеорити.

Нагадаємо, на знімках марсохода Perseverance продовжує з'являтися один і той самий об'єкт. У папці з необробленими знімками марсохода NASA Perseverance можна знайти дивне зображення: крихітний, хитромудрий лабіринт, який вигравіруваний на невеликій пластині.