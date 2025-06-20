"Защитный купол Земли" ослаблен: сокращение облачного покрова заставляет планету закипать

Новое исследование зафиксировало резкое сокращение облачного покрова планеты — ученые считают, что отсутствие облаков приводит к рекордным температурам на и без того закипающей планете.

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Исследование, проведенное Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, проанализировало спутниковые наблюдения и обнаружило, что за последние 24 года каждое десятилетие сокращалось от 1,5% до 3% зон грозовых облаков в мире, пишет PHYS.org.

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Облачный покров Земли неумолимо сокращается

Данные нового исследования указывают на то, что облачный покров планеты стремительно сокращается, что приводит к рекордным температурам. Эта тенденция, как считают ученые, связана с рядом факторов, в том числе:

изменением ветровых режимов;

расширением тропиков;

смещением штормовых систем к полюсам.

Отметим, что все это на самом деле является хорошо документированными реакциями на изменения климата. Поскольку меньше облаков отражают солнечный свет обратно в космос, чтобы поддерживать прохладу на планете, эффект потепления от выбросов парниковых газов усиливается и приводит к повышению глобальной температуры.

Земля поглощает все больше радиации

По словам соавтора исследования, профессора Школы Земли атмосферы и окружающей среды Монаша Кристиана Якоба, сокращение облачного покрова теперь считается крупнейшим фактором, который способствует поглощению солнечной радиации планетой.

Предыдущие исследования уже показали, что изменения атмосферной циркуляции влияют на облака. Однако ученые впервые обнаружили подтверждения того, что эти сдвиги уже приводят к серьезным изменениям того, сколько энергии поглощает Земля.

Отметим, что это важный элемент в головоломке понимания недавнего необычайного потепления, которое мы наблюдали, и сигнал к немедленному принятию мер по борьбе с изменением климата. Возможность более точно предсказывать, где образуются облака и сколько солнечного света они отражают, будет иметь решающее значение для прогнозирования скорости и масштабов будущего потепления.

Почему важно понимать последствия сокращения облачного покрова

По словам профессора Якоба, крайне важно, чтобы ведущие мировые исследования в области климатологии адекватно поддерживались на международном уровне. Простыми словами, если мы хотим понять климатический кризис и подготовиться к его последствиям, нам необходимы такие данные и анализ.

Профессор Якоб также считает, что для будущей устойчивости к изменению климата необходимо сместить мышление с изменения климата на изменение погоды. Причем важны не только долгосрочные средние показатели, но и то, как меняются ежедневные и сезонные условия, на которые полагается человечество.

Ранее Фокус писал о том, что гость из глубокого космоса изменил климат Земли 56 млн лет назад.