"Захисний купол Землі" ослаблений: скорочення хмарного покриву змушує планету закипати

Нове дослідження зафіксувало різке скорочення хмарного покриву планети — вчені вважають, що відсутність хмар призводить до рекордних температур на планеті, яка і без того закипає.

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Дослідження, проведене Національним управлінням з аеронавтики й дослідження космічного простору США, проаналізувало супутникові спостереження і виявило, що за останні 24 роки кожне десятиліття скорочувалося від 1,5% до 3% зон грозових хмар у світі, пише PHYS.org.

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Хмарний покрив Землі невблаганно скорочується

Дані нового дослідження вказують на те, що хмарний покрив планети стрімко скорочується, що призводить до рекордних температур. Ця тенденція, як вважають учені, пов'язана з низкою чинників, зокрема:

зміною вітрових режимів;

розширенням тропіків;

зміщенням штормових систем до полюсів.

Зазначимо, що все це насправді є добре документованими реакціями на зміни клімату. Оскільки менше хмар відбивають сонячне світло назад у космос, щоб підтримувати прохолоду на планеті, ефект потепління від викидів парникових газів посилюється і призводить до підвищення глобальної температури.

Земля поглинає все більше радіації

За словами співавтора дослідження, професора Школи Землі атмосфери та довкілля Монаша Крістіана Якоба, скорочення хмарного покриву тепер вважається найбільшим фактором, який сприяє поглинанню сонячної радіації планетою.

Попередні дослідження вже показали, що зміни атмосферної циркуляції впливають на хмари. Однак учені вперше виявили підтвердження того, що ці зрушення вже призводять до серйозних змін того, скільки енергії поглинає Земля.

Зазначимо, що це важливий елемент у головоломці розуміння нещодавнього надзвичайного потепління, яке ми спостерігали, і сигнал до негайного вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Можливість більш точно передбачати, де утворюються хмари й скільки сонячного світла вони відбивають, матиме вирішальне значення для прогнозування швидкості та масштабів майбутнього потепління.

Чому важливо розуміти наслідки скорочення хмарного покриву

За словами професора Якоба, вкрай важливо, щоб провідні світові дослідження в галузі кліматології адекватно підтримувалися на міжнародному рівні. Простими словами, якщо ми хочемо зрозуміти кліматичну кризу і підготуватися до її наслідків, нам необхідні такі дані та аналіз.

Професор Якоб також вважає, що для майбутньої стійкості до зміни клімату необхідно змістити мислення зі зміни клімату на зміну погоди. Причому важливими є не тільки довгострокові середні показники, а й те, як змінюються щоденні та сезонні умови, на які покладається людство.

Раніше Фокус писав про те, що гість із глибокого космосу змінив клімат Землі 56 млн років тому.