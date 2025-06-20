Крышка на кипящей кастрюле с водой: ученые рассказали, что такое тепловой купол

Лето часто характеризуется очень неприятной и совершенно опасной погодой, а именно, экстремальной жарой и очагами высокого давления и горячего воздуха, которые также известны как «тепловые купола». Ученые объяснили, что это такое.

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Не секрет, что эти застрявшие области высокого давления часто действуют подобно "крышке на кипящей кастрюле с водой". При этом люди фактически находятся внутри этой "кастрюли", пишет Popular Science.

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Что такое тепловой купол?

По словам метеоролога и климатолога Эрика Келси, тепловой купол — относительно новый термин в лексиконе ученых, обозначающий область теплого воздуха — очень теплая воздушная масса, связанная с высоким давлением. Эти области привлекают много внимания, так как часто задерживаются в регионе на достаточно долгий период, в результате чего оказывают существенное влияние на здоровье людей и всего живого в целом.

Во время теплового купола горячий воздух удерживается над участком земли в течение длительного периода, подобно тому, как работает крышка на кипящей кастрюле с водой удерживает тепло внутри сосуда. Наличие таких высоких температур над одной областью в течение длительного времени вызывает опасную и экстремальную жару.

Как правило, струйное течение движется волнообразно. Оно движется на север, на юг, а затем вновь на север. Если эти всплески в струйном течении становятся больше, они замедляются и становятся неподвижными. Затем система высокого давления останавливается в верхних слоях атмосферы, удерживая воздух. В результате тепловые купола формируются над большими массивами суши в летние месяцы.

Солнце также усиливает это тепло. Часто облаков мало или совсем нет из-за системы высокого давления, поэтому солнечное излучение напрямую попадает на Землю внизу.

Иллюстрация гипотетического теплового купола над центральной и восточной частью США Фото: NOAA

Что заставляет тепловые купола двигаться?

По словам Келси, ветер и системы низкого давления заставляет тепловые купола двигаться. Когда струйное течение опускается на юг и образует U-образную форму, ученые называют это ложбиной. Там, где оно поднимается, находится хребет — место, где теплый воздух переместился на север, а в ложбине — место, где холодный воздух переместился на юг.

Когда струйное течение опускается на юг к экватору, это движение может создать систему низкого давления и помочь тепловому куполу переместиться дальше на восток и в океан. Как только купол окажется над океаном, температура поверхности становится ниже, что помогает снизить температуру в целом.

Что увеличивает тепловые купола?

По словам исследователей, одной из причин увеличения тепловых куполов является изменение климата. По словам Келси, они с коллегами уже заметили, что в результате климатического кризиса тепловые купола происходят чаще и становятся все более интенсивными.

Как защититься во время экстремальной жары

Во время экстремальной жары ученые советуют:

употреблять больше воды;

проводить больше времени на открытом воздухе в ранние утренние и вечерние часы;

использовать кондиционеры и вентиляторы;

носить одежду из натуральных тканей.

Ранее Фокус писал о том, что "раскаленный купол" вызовет резкое повышение температуры: в опасности миллионы людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.