Кришка на киплячій каструлі з водою: вчені розповіли, що таке тепловий купол

Літо часто характеризується дуже неприємною й абсолютно небезпечною погодою, а саме, екстремальною спекою та осередками високого тиску і гарячого повітря, які також відомі як "теплові куполи". Учені пояснили, що це таке.

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Не секрет, що ці застряглі області високого тиску часто діють подібно до "кришки на киплячій каструлі з водою". При цьому люди фактично перебувають усередині цієї "каструлі", пише Popular Science.

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Що таке тепловий купол?

За словами метеоролога і кліматолога Еріка Келсі, тепловий купол — відносно новий термін у лексиконі вчених, що позначає область теплого повітря — дуже тепла повітряна маса, пов'язана з високим тиском. Ці області привертають багато уваги, тому що часто затримуються в регіоні на досить довгий період, унаслідок чого мають істотний вплив на здоров'я людей і всього живого загалом.

Під час теплового купола гаряче повітря утримується над ділянкою землі протягом тривалого періоду, подібно до того, як працює кришка на киплячій каструлі з водою, що утримує тепло всередині посудини. Наявність таких високих температур над однією ділянкою протягом тривалого часу спричиняє небезпечну та екстремальну спеку.

Як правило, струменева течія рухається хвилеподібно. Вона рухається на північ, на південь, а потім знову на північ. Якщо ці сплески в струменевій течії стають більшими, вони сповільнюються і стають нерухомими. Потім система високого тиску зупиняється у верхніх шарах атмосфери, утримуючи повітря. У результаті теплові куполи формуються над великими масивами суші в літні місяці.

Сонце також посилює це тепло. Часто хмар мало або зовсім немає через систему високого тиску, тому сонячне випромінювання безпосередньо потрапляє на Землю внизу.

Ілюстрація гіпотетичного теплового купола над центральною та східною частиною США Фото: NOAA

Що змушує теплові куполи рухатися?

За словами Келсі, вітер і системи низького тиску змушують теплові куполи рухатися. Коли струменева течія опускається на південь і утворює U-подібну форму, вчені називають це улоговиною. Там, де вона підіймається, знаходиться хребет — місце, де тепле повітря перемістилося на північ, а в улоговині — місце, де холодне повітря перемістилося на південь.

Коли струменева течія опускається на південь до екватора, цей рух може створити систему низького тиску і допомогти тепловому куполу переміститися далі на схід і в океан. Щойно купол опиниться над океаном, температура поверхні стає нижчою, що допомагає знизити температуру загалом.

Що збільшує теплові куполи?

За словами дослідників, однією з причин збільшення теплових куполів є зміна клімату. За словами Келсі, вони з колегами вже помітили, що внаслідок кліматичної кризи теплові куполи відбуваються частіше і стають дедалі інтенсивнішими.

Як захиститися під час екстремальної спеки

Під час екстремальної спеки вчені радять:

вживати більше води;

проводити більше часу на відкритому повітрі в ранні ранкові та вечірні години;

використовувати кондиціонери та вентилятори;

носити одяг із натуральних тканин.

Раніше Фокус писав про те, що "розпечений купол" викличе різке підвищення температури: в небезпеці мільйони людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.