У самой большой рыбы в океане нет ни одной косточки: почему она стала такой гигантской

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и для самой большой рыбы на планете. Любопытно, что в ее теле нет ни одной косточки, но это не помешало ей стать такой большой.

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Самой большой рыбой в океане считается китовая акула, достигающая в длину невероятные 18 метров. Это внушительный размер, учитывая, что у нее, как и у всех других акул, нет ни единой кости. Как же этим гигантам удается стать такими большими? Ученые дали ответ, пишет IFLScience.

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У акул нет ни единой косточки

В теле взрослого человека 206 костей, а в теле младенца — на 100 больше. С другой стороны в теле акул нет ни единой косточки, вместо этого их скелеты полностью состоят из хрящей — той же мягкой ткани, которая находится в нашем носу и ушах. Исследования показали, что тела акул состоят из 200-400 хрящевых структур.

Часть этих хрящей, например, вокруг челюстей, позвоночника и мозга, укреплена солями кальция, что делает их прочнее и тверже. Единственная часть тела акулы, не состоящая их хряща — зубы хищников, поэтому в ископаемых останках часто встречаются только челюсти.

Хрящи акул на удивление прочны, но они также более гибкие и примерно вдвое плотнее костей — это означает, что они идеальны для животного, проводящего все свое время в плавании, поскольку помогают акулам оставаться на плаву. У акул также есть печень, заполненная маслами низкой плотности, которые помогают в этом.

По словам доктора Джошуа Мойера из Йельского университета, более высокое содержание воды также позволяет хрящам выдерживать физические нагрузки. Именно поэтому многие наземные позвоночные используют хрящи в качестве амортизаторов в суставах. Помимо своей прочности и плавучести, хрящ может помочь увеличить скорость акулы.

Куратор ископаемых рыб Лондонского музея естественной истории Эммы Бернард, ученые считают, что ранние акулы развили хрящевые скелеты, так как они лучше подходили к их образу жизни. Будучи легким и более гибким, чем кости, хрящ позволяет акулам плавать быстрее, чем костные рыбы.

Любопытно, что ни одно из этих преимуществ не достигается за счет мощного укуса. Верхние челюсти акул не сращены с их хрящевыми черепами, что означает, что они могут очень широко открываться и с впечатляющей силой вгрызаться зубами.

Впрочем, ученые считают, что так было не всегда. Считается, что предки акул, вероятно, имели костный хребет, но акулы и другие хрящевые рыбы, такие как скаты, вернулись к хрящам, потому что они легче и гибче костей. Это давало такие преимущества, как возможность ускользать от хищников и быстрее поворачиваться в воде в погоне за добычей.

Почему акулы такие большие?

Несмотря на полное отсутствие костей, акулы в действительности могут вырастать до весьма больших размеров. Например, китовые акулы могут достигать 18 метров, тогда как длина акулы колосса может достигать 12 метров, а рост большой белой акулы может достигать невероятных 6 метров.

В чем секрет их значительного размера? Исследователи считают, что хрящи на самом деле помогают в этом вопросе, а вовсе не являются помехой. Исследователи считают, что именно хрящи помогают акулам плавать быстрее и более искусно ловить свою добычу — таким образом хищники получают доступ к пище, необходимой для того, чтобы стать большими и сильными.

Например, в исследовании 2015 года ученые, изучающие стратегию питания и план тела китовой акулы, выявили несколько способов, с помощью которых рыба экономит энергию и повышает эффективность добычи пищи.

Результаты показали, что китовые акулы обладают отрицательной плавучестью, то есть они плотнее, чем вода вокруг них. Это позволяет акулам погружаться на большую глубину, чтобы добраться к пище, не теряя большого количества энергии. Энергия, которую они таким образом сохраняют, может быть направлена на то, чтобы акулы дольше оставались в тепле, увеличивая время, которое они могут потратить на поиски пищи.

У акул также есть белые мышцы, изолирующие критические органы акул, что еще больше помогает им сохранять тепло. В результате ученые считают, что акулы эволюционировали, чтобы становиться все больше. Тем не менее некоторые эксперты считают, что хрящевой скелет китовой акулы может ограничивать ее размер, не давая ей достичь огромных размеров синего кита.

Ранее Фокус писал о том, что нечто неожиданное помогает акулам бороться с болезнями: ученые только что обнаружили его.