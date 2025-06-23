На дне Атлантического океана скрыт древний "затерянный город": хранит ключ к зарождению жизни

В сотнях метров под толщей воды обнаружен завораживающий подводный мир, который, как считают ученые, может содержать подробную схему того, как жизнь впервые зарождалась на Земле.

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Древний "затерянный город" представляет собой огромное поле минеральных башен и является старейшей известной гидротермальной системой в океане. Ученые полагают, что экстремальные условия этого места отражают раннюю Землю, предлагая подсказки о том, как первые формы жизни могли появиться на нашей планете, пишет Daily Mail.

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Старейшее гидротермальное поле Земли

Исследования показывают, что гидротермальное поле "затерянного города" находится на глубине более 700 метров под поверхностью, на склонах подводной горы в Срединно-Атлантическом хребте. Последний представляет собой огромный подводный горный хребет, который проходит через Атлантический океан и отмечает границу между тектоническими плитами, а также является очагом геологической активности.

Предыдущие исследования уже показали, что "затерянный город", вероятно, существует уже более 120 000 лет — это делает его самым древнем гидротермальным полем из когда-либо обнаруженных. В ходе недавнего прорыва ученые успешно извлекли из этого места керн мантийной породы, которая является глубинным источником Земли, питающим систему жерл.

Керн может помочь ученым лучше понять химические реакции, происходящие под морским дном, реакции, которые производят углеводороды в отсутствие солнечного света или кислорода, служащие пищей для морской жизни. Эти же реакции, возможно, сыграли роль в зарождении жизни на Земле миллиарды лет назад.

Загадочный город на дне океана

Ученые также обнаружили, что "затерянный город" состоит из возвышающихся шпилей карбонатной породы, причем некоторые из них достигают 60 метров в высоту, образованных уникальной геологической реакцией, называемой серпентинизацией, когда морская вода взаимодействует с мантийной породой глубоко под морским дном.

В результате этих реакций выделяется метан и водород, питающие микробную жизнь, выживающую без солнечного света или кислорода, что редко встречается на Земле. Известно, что "загадочный город" также расположен в 9 километрах к западу от оси Срединно-Атлантического хребта, к югу от Аорских островов. Его изолированное положение означает, что он оставался нетронутым деятельностью человека в течение тысяч лет, сохраняя экосистему, которая открывает окно в самые ранние условия Земли.

Каждый из гидротермальных источников "затерянного города" испускает теплые щелочные жидкости, что создает стабильную среду для жизни в одном из самых экстремальных уголков планеты. Теперь ученые полагают, что "затерянный город" на самом деле может помочь объяснить, как жизнь впервые образовалась из неживой материи, неразгаданную тайну биологии.

Под толщей воды скрыты загадочный шпили Фото: ScienceAlert

Источник жизни на Земле

В отличие от большинства гидротермальных систем, работающих на вулканическом тепле, "затерянный город" на самом деле питается химической энергией из мантии Земли — это придает ему особую структуру и химию.

Температура в "затерянном городе" достигает 90 градусов по Цельсию — не закипает, однако достаточно горяча, чтобы подпитывать химические реакции. Эти источники производят углеводороды, органические соединения, состоящие из углерода и водорода, которые считаются строительными блоками жизни.

Ученые считают это место особенным, так как его углеводороды образуются в результате глубоких химических реакций на планете, а не солнечного света и фотосинтеза. Все это, по мнению исследователей, делает "затерянный город" редким вторым примером того, как именно жизнь могла зародиться на Земле.

Микробы внутри этих дымоходов живут в полной темноте, без кислорода, используя метан и водород в качестве единственного топлива. В то же время на внешних поверхностях дымоходов живут редкие животные, такие как: креветки, улитки, морские ежи и угри. Однако более крупные животные здесь редки. Ученые полагают, это связано с ограниченным запасом энергии. В отличие от поверхностных экосистем, здесь нет солнечного света или обильной пищевой цепи, только химические питательные вещества, вытекающие из отверстий.

Чем важно обнаружение "затерянного города"

По словам микробиолога Уильяма Бразелтона, "затерянный город" является типом экосистемы, которая может быть активна на Энцеладе или Европе прямо сейчас. Это луны Сатурна и Юпитера, на которых под ледяными корками есть океаны, что вселяет надежду на то, что подобная жизнь может существовать и за пределами Земли. Некоторые шпили выросли до 60 метров в высоту за десятки тысяч лет.

Ученые говорят, что они действуют как естественные лаборатории, показывая, как жизнь может возникнуть в среде без солнца, растений или животных.

Ранее Фокус писал о том, что на дне океана найден город возрастом 140 000 лет: меняет историю происхождения человека.