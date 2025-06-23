На дні Атлантичного океану сховане стародавнє "загублене місто": зберігає ключ до зародження життя

У сотнях метрів під товщею води виявлено підводний світ, який зачаровує і, як вважають учені, може містити детальну схему того, як життя вперше зароджувалося на Землі.

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Стародавнє"загублене місто" являє собою величезне поле мінеральних веж і є найстарішою відомою гідротермальною системою в океані. Вчені вважають, що екстремальні умови цього місця відображають ранню Землю, пропонуючи підказки про те, як перші форми життя могли з'явитися на нашій планеті, пише Daily Mail.

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Найстаріше гідротермальне поле Землі

Дослідження показують, що гідротермальне поле "загубленого міста" розташоване на глибині понад 700 метрів під поверхнею, на схилах підводної гори в Серединно-Атлантичному хребті. Останній являє собою величезний підводний гірський хребет, що проходить через Атлантичний океан і позначає кордон між тектонічними плитами, а також є осередком геологічної активності.

Попередні дослідження вже показали, що "загублене місто", ймовірно, існує вже понад 120 000 років — це робить його найдавнішим гідротермальним полем з коли-небудь виявлених. Під час недавнього прориву вчені успішно витягли з цього місця керн мантійної породи, яка є глибинним джерелом Землі, що живить систему жерл.

Керн може допомогти вченим краще зрозуміти хімічні реакції, що відбуваються під морським дном, реакції, які виробляють вуглеводні за відсутності сонячного світла або кисню, що служать їжею для морського життя. Ці ж реакції, можливо, зіграли роль у зародженні життя на Землі мільярди років тому.

Загадкове місто на дні океану

Вчені також виявили, що "загублене місто" складається зі шпилів карбонатної породи, що підносяться, причому деякі з них досягають 60 метрів заввишки, утворених унікальною геологічною реакцією, званою серпентинізацією, коли морська вода взаємодіє з мантійною породою глибоко під морським дном.

У результаті цих реакцій виділяється метан і водень, які живлять мікробне життя, що виживає без сонячного світла або кисню, що рідко зустрічається на Землі. Відомо, що "загадкове місто" також розташоване за 9 кілометрів на захід від осі Серединно-Атлантичного хребта, на південь від Аорських островів. Його ізольоване положення означає, що воно залишалося недоторканим діяльностям людини протягом тисяч років, зберігаючи екосистему, яка відкриває вікно в найбільш ранні умови Землі.

Кожне з гідротермальних джерел "загубленого міста" випускає теплі лужні рідини, що створює стабільне середовище для життя в одному з найбільш екстремальних куточків планети. Тепер учені вважають, що "загублене місто" насправді може допомогти пояснити, як життя вперше утворилося з неживої матерії, нерозгадану таємницю біології.

Під товщею води приховані загадкові шпилі Фото: ScienceAlert

Джерело життя на Землі

На відміну від більшості гідротермальних систем, що працюють на вулканічному теплі, "загублене місто" насправді живиться хімічною енергією з мантії Землі — це надає йому особливої структури та хімії.

Температура в "загубленому місті" сягає 90 градусів за Цельсієм — не закипає, проте достатньо гаряча, щоб підживлювати хімічні реакції. Ці джерела виробляють вуглеводні, органічні сполуки, що складаються з вуглецю і водню, які вважаються будівельними блоками життя.

Науковці вважають це місце особливим, бо його вуглеводні утворюються внаслідок глибоких хімічних реакцій на планеті, а не сонячного світла і фотосинтезу. Усе це, на думку дослідників, робить "загублене місто" рідкісним другим прикладом того, як саме життя могло зародитися на Землі.

Мікроби всередині цих димоходів живуть у повній темряві, без кисню, використовуючи метан і водень як єдине паливо. Водночас на зовнішніх поверхнях димоходів живуть рідкісні тварини, як-от: креветки, равлики, морські їжаки та вугри. Однак більші тварини тут рідкісні. Вчені вважають, це пов'язано з обмеженим запасом енергії. На відміну від поверхневих екосистем, тут немає сонячного світла або рясного харчового ланцюга, тільки хімічні поживні речовини, що випливають з отворів.

Чим важливе виявлення "загубленого міста"

За словами мікробіолога Вільяма Бразелтона, "загублене місто" є типом екосистеми, яка може бути активною на Енцеладі або Європі просто зараз. Це місяці Сатурна і Юпітера, на яких під крижаними кірками є океани, що вселяє надію на те, що подібне життя може існувати й за межами Землі. Деякі шпилі виросли до 60 метрів у висоту за десятки тисяч років.

Вчені кажуть, що вони діють як природні лабораторії, показуючи, як життя може виникнути в середовищі без сонця, рослин або тварин.

Раніше Фокус писав про те, що на дні океану знайдено місто віком 140 000 років: змінює історію походження людини.