Одно из самых странных созданий природы: этот вид акул возрастом 80 млн лет мало кто видел

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для огромного количества странных существ — среди них плащеносные акулы. Исследователи называют этот древний вид «биологической загадкой», и на то есть целый ряд причин.

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Плащеносные акулы (Chlamydoselachus anguineus) — один из древнейших видов в океане. Ученые считают, что вид обитает на планете уже около 80 миллионов лет, а сам вид был открыт и официально описан уже более века назад, но большая часть их жизни остается загадкой. По сути, все, что нам известно о жизни плащеносных акул, ученые получили из случайных образцов, выловленных глубоководными рыболовными сетями по всему миру, пишет Science Focus.

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Биологическая загадка океана

Тела плащеносных акул имеют серый или коричневый оттенок, могут достигать около 2 метров в длину и представляют собой трубку без плавников со спинным плавником далеко внизу на спине, около лентовидного хвоста. Впрочем, самые странные особенности находятся на голове акул: плащеносные акулы имеют шесть больших жаберных щелей — на одну больше, чем у большинства акул.

На самом деле, в таксономическом отряде плащеносных акул, Hexanchiformes, который включает шестижаберных и семижаберных акул, существует всего пять других ныне живущих видов. Исследователи отмечают, что плащеносные акулы получили свое общее название из-за уникальных волнистых краев жаберных щелей, из которых торчат удлиненные жаберные лепестки.

Первая пара жаберных щелей соединяется под горлом, создавая впечатление, что они носят кружевные воротники. У них также большие рты, больше похожие на рты ящериц, чем на обычных акул. Внутри лежат ряды трехконечных зубов, напоминающих миниатюрные трезубцы.

Плащеносная акула (Chlamydoselachus anguineus) Фотография сделана в сотрудничестве с Зоологическим музеем Гамбургского университета Фото: Alamy

Что известно о плащеносных акулах

Ученым удалось исследовать содержимое желудков редких особей и обнаружили, что плащеносные акулы используют свои трехзубые зубы, чтобы ловить мягкотелых кальмаров. Также известно, что представители вида иногда едят рыбу и даже других акул.

Любопытно, что беременные самки плащеносных акул не откладывают яйца, как некоторые другие виды, но яйца вылупляются внутри их те — этот процесс известен как яйцекладка. Детеныш акулы начинает жизнь в качестве эмбриона, прикрепленного к яйцевому желтку, который он использует в качестве источника питания во время роста.

С другой стороны, ученые все еще не знают, как долго длится беременность плащеносных акул. Если судить по другим глубоководным акулам, то, скорее всего, пройдет не менее нескольких лет, прежде чем детеныши плащеносных акул появятся в океане.

Не "живые ископаемые"

Плащеносных акул часто называют "живыми ископаемыми", однако ученые предупреждают, что это ошибочно. В 2022 году после того, как вирусное видео показало редкие кадры живой плащеносной акулы в Японии — в результате ученым пришлось вмешаться, чтобы объяснить, что это вовсе не было видео акулы возрастом 80 миллионов лет.

Предполагается, что продолжительность жизни акул составляет не больше нескольких десятилетий. В то же время самые древние известные окаменелости плащеносных акул датируются поздним меловым периодом, около 80 миллионов лет назад. И, конечно же, они очень похожи на современный вид, который с тех пор не сильно изменился.

Ископаемые останки также предполагают, что предки плащеносных акул имели схожую привычку плавать в глубоком море.

Ранее Фокус писал о том, что акулы Юрского периода были высокоразвиты еще 150 млн лет назад.