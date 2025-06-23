Одне з найдивніших створінь природи: цей вид акул віком 80 млн років мало хто бачив

Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості дивних істот — серед них плащоносні акули. Дослідники називають цей стародавній вид "біологічною загадкою", і на те є ціла низка причин.

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Плащоносні акули (Chlamydoselachus anguineus) — один із найдавніших видів в океані. Вчені вважають, що вид мешкає на планеті вже близько 80 мільйонів років, а сам вид відкрили й офіційно описали вже понад століття тому, але більша частина їхнього життя залишається загадкою. По суті, все, що нам відомо про життя плащоносних акул, вчені отримали з випадкових зразків, виловлених глибоководними рибальськими сітками по всьому світу, пише Science Focus.

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Біологічна загадка океану

Тіла плащоносних акул мають сірий або коричневий відтінок, можуть сягати близько 2 метрів завдовжки і являють собою трубку без плавників зі спинним плавцем далеко внизу на спині, біля стрічкоподібного хвоста. Утім, найдивніші особливості знаходяться на голові акул: плащоносні акули мають шість великих зябрових щілин — на одну більше, ніж у більшості акул.

Насправді у таксономічному загоні плащоносних акул, Hexanchiformes, що включає шестизяберних і семизяберних акул, існує лише п'ять інших видів, що живуть нині. Дослідники зазначають, що плащоносні акули отримали свою загальну назву через унікальні хвилясті краї зябрових щілин, з яких стирчать подовжені зяброві пелюстки.

Перша пара зябрових щілин з'єднується під горлом, створюючи враження, що вони носять мереживні коміри. У них також великі роти, більше схожі на роти ящірок, ніж на звичайних акул. Всередині лежать ряди трикутних зубів, що нагадують мініатюрні тризуби.

Плащоносна акула (Chlamydoselachus anguineus) Фотографію зроблено у співпраці із Зоологічним музеєм Гамбурзького університету Фото: Alamy

Що відомо про плащоносних акул

Ученим вдалося дослідити вміст шлунків рідкісних особин і виявили, що плащоносні акули використовують свої тризубі зуби, щоб ловити м'якотілих кальмарів. Також відомо, що представники виду іноді їдять рибу і навіть інших акул.

Цікаво, що вагітні самки плащоносних акул не відкладають яйця, як деякі інші види, але яйця вилуплюються всередині їхніх ті — цей процес відомий як яйцекладка. Дитинча акули починає життя як ембріон, прикріплений до яєчного жовтка, який воно використовує як джерело живлення під час росту.

З іншого боку, вчені все ще не знають, як довго триває вагітність плащоносних акул. Якщо судити з інших глибоководних акул, то, найімовірніше, мине не менше кількох років, перш ніж дитинчата плащоносних акул з'являться в океані.

Не "живі копалини"

Плащоносних акул часто називають "живими копалинами", проте вчені попереджають, що це помилково. У 2022 році після того, як вірусне відео показало рідкісні кадри живої плащоносної акули в Японії — в результаті вченим довелося втрутитися, щоб пояснити, що це зовсім не було відео акули віком 80 мільйонів років.

Передбачається, що тривалість життя акул становить не більше кількох десятиліть. Водночас найдавніші відомі скам'янілості плащоносних акул датуються пізнім крейдяним періодом, близько 80 мільйонів років тому. І, звісно ж, вони дуже схожі на сучасний вид, який відтоді не сильно змінився.

Викопні рештки також припускають, що предки плащоносних акул мали схожу звичку плавати в глибокому морі.

Раніше Фокус писав про те, що акули Юрського періоду були високорозвинені ще 150 млн років тому.