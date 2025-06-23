2,1 млн лет назад озеро случайно создало глубочайшую "трещину" Земли: что произошло

Каньон Хеллс на более чем 600 метров глубже Большого каньона и теперь исследователи считают, что знают, как именно он образовался чуть более 2 миллионов лет назад: он был высечен, когда разлилось озеро.

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Каньон Хеллс — самое глубокое речное ущелье Северной Америки и долгое время история его происхождения оставалась неясной для ученых. Однако теперь новое исследование предполагает, что каньон образовался около 2,1 миллиона лет назад, когда сильное наводнение, как считают ученые, создало реку, проходящую через глубокое ущелье, пишет Live Science.

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Самое глубокое ущелье Северной Америки

В новом исследовании ученые изучали подсказки, скрытые в ландшафте, и речных отложениях, сохранившихся в пещерах. Известно, что каньон Хеллс граничит с Орегоном, Айдахо и Вашингтоном. Он прорезан рекой Снейк и является самым глубоким речным ущельем Северной Америки: его ширина составляет около 16 километров, а глубина — около 2,4 километра, что почти на 600 метров глубже Большого каньона.

По словам ведущего автора исследования Мэтью Морриса, изначально каньоны сложно понять и датировать: когда река размывает и прорезает каньон, она как бы уничтожает свидетельства своей собственной истории. Но поскольку каньон Хеллс такой крутой, ученые предположили, что он был прорезан чрезвычайно быстро.

Исследователи использовали пещерные отложения, чтобы выяснить, как и когда образовался каньон Хеллс Фото: Matthew Morriss

Как образовалось самое глубокое ущелье Америки

В ходе новой работы ученые исследовали пещеры вдоль склона каньона, это позволило выяснить, как образовалось ущелье. Когда наводнения вызывают разбухание рек, они могут откладывать осадок в пещерах, где он затем сохраняется. В ходе нового исследования ученые проанализировали гравий, отложенный рекой Снейк в трех пещерах вдоль сторон каньона Хеллс — им удалось оценить возраст отложенного материала с помощью изотопного датирования.

Команде также удалось определить, что река была выше своего нынешнего уровня, когда формировала каньон. Команда объединила эту информацию с местами переломов — резких изменений крутизны реки, где реки соединяются с ущельем — чтобы собрать воедино историю каньона Хеллс.

Новые данные предполагают, что каньон Хеллс, вероятно, образовался, когда вода отводилась из озера Айдахл в нынешний маршрут ущелья, образуя то, что сейчас известно как река Снейк. Команда считает, что озеро могло разлиться из-за большего количества осадков или изменений в континентальном водоразделе. Это привело к тому, что река создала путь по территории, которая сейчас является каньоном Хеллс. В результате начала медленно размывать скалу около 5 миллионов лет назад, а затем около 2,1 миллиона лет назад невероятно быстро прорезала ущелье.

По словам геолога из Университета Нью-Мексико Карда Карлстрома, возраст каньона на самом деле оказался неожиданным — он намного моложе, чем считали ученые. Для сравнения, возраст Большого каньона, вероятно, может составлять около 5 миллионов лет.

Предполагается, что результаты нового исследования в будущем могут помочь в изучении других каньонов, которые могли быть просто прорезаны реками. Понимание истории каньона Хеллс также дает представление о том, как формирование каньона сформировало окружающую экосистему, поскольку некоторые виды животных разделены каньоном, а другие связаны через него.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое глубокое ущелье, скрытое под тоннами льда.