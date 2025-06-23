2,1 млн років тому озеро випадково створило найглибшу "тріщину" Землі: що сталося

Каньйон Геллс на понад 600 метрів глибший за Великий каньйон, і тепер дослідники вважають, що знають, як саме він утворився трохи більше ніж 2 мільйони років тому: він був висічений, коли розлилося озеро.

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Каньйон Геллс — найглибша річкова ущелина Північної Америки й довгий час історія його походження залишалася незрозумілою для вчених. Однак тепер нове дослідження припускає, що каньйон утворився близько 2,1 мільйона років тому, коли сильна повінь, як вважають учені, створила річку, що проходить через глибоку ущелину, пише Live Science.

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Найглибша ущелина Північної Америки

У новому дослідженні вчені вивчали підказки, приховані в ландшафті та річкових відкладеннях, що збереглися в печерах. Відомо, що каньйон Геллс межує з Орегоном, Айдахо і Вашингтоном. Він прорізаний річкою Снейк і є найглибшою річковою ущелиною Північної Америки: його ширина становить близько 16 кілометрів, а глибина — близько 2,4 кілометра, що майже на 600 метрів глибше за Великий каньйон.

За словами провідного автора дослідження Метью Морріса, спочатку каньйони складно зрозуміти та датувати: коли річка розмиває і прорізає каньйон, вона ніби знищує свідоцтва своєї власної історії. Але оскільки каньйон Геллс такий крутий, вчені припустили, що він був прорізаний надзвичайно швидко.

Дослідники використовували печерні відкладення, щоб з'ясувати, як і коли утворився каньйон Геллс Фото: Matthew Morriss

Як утворилася найглибша ущелина Америки

Під час нової роботи вчені досліджували печери вздовж схилу каньйону, це дало змогу з'ясувати, як утворилася ущелина. Коли повені викликають розбухання річок, вони можуть відкладати осад у печерах, де він потім зберігається. Під час нового дослідження вчені проаналізували гравій, відкладений річкою Снейк у трьох печерах уздовж боків каньйону Геллс — їм вдалося оцінити вік відкладеного матеріалу за допомогою ізотопного датування.

Команді також вдалося визначити, що річка була вищою за свій нинішній рівень, коли формувала каньйон. Команда об'єднала цю інформацію з місцями переломів — різких змін крутості річки, де річки з'єднуються з ущелиною, — щоб зібрати докупи історію каньйону Геллс.

Нові дані припускають, що каньйон Геллс, імовірно, утворився, коли вода відводилася з озера Айдахл у нинішній маршрут ущелини, утворюючи те, що зараз відомо як річка Снейк. Команда вважає, що озеро могло розлитися через більшу кількість опадів або зміни в континентальному вододілі. Це призвело до того, що річка створила шлях територією, яка зараз є каньйоном Геллс. У результаті почала повільно розмивати скелю близько 5 мільйонів років тому, а потім близько 2,1 мільйона років тому неймовірно швидко прорізала ущелину.

За словами геолога з Університету Нью-Мексико Карда Карлстрома, вік каньйону насправді виявився несподіваним — він набагато молодший, ніж вважали вчені. Для порівняння, вік Великого каньйону, ймовірно, може становити близько 5 мільйонів років.

Передбачається, що результати нового дослідження в майбутньому можуть допомогти у вивченні інших каньйонів, які могли бути просто прорізані річками. Розуміння історії каньйону Геллс також дає уявлення про те, як формування каньйону сформувало навколишню екосистему, оскільки деякі види тварин розділені каньйоном, а інші пов'язані через нього.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найглибшу ущелину, приховану під тоннами льоду.