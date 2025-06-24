В Финляндии запустили самую большую в мире песчаную батарею: сколько энергии она будет производить

В Финляндии запустили в эксплуатацию крупнейшую в мире песчаную батарею, что позволит максимально эффективно использовать возобновляемые источники энергии

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Ожидается, что после выхода на полную мощность эта песчаная батарея существенно сократит выбросы углерода от местной тепловой сети, а это позволит снизить выбросы от отопления почти на 70%, пишет IFLScience.

Песчаная батарея была построена компанией Polar Night Energy по заказу энергетической компании Loviisan Lämpö в муниципалитете Порнайнен на юге Финляндии. Ее высота составляет 13 метров, а ширина — 15 метров.

По словам производителя, новая система способна производить 1 мегаватт тепловой энергии и хранить до 100 мегаватт-часов энергии.

Крупнейшая в мире песчаная батарея, Финляндия Фото: Polar Night Energy

Журналисты объяснили, что песчаная батарея представляет собой большой резервуар, который заполнен около 2000 тоннами измельченного талькового камня. Избыточная тепловая энергия от возобновляемых источников энергии закачивается системой труб через каменный материал, где она удерживается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Когда энергия необходима, она может быть выпущена, выделяясь в виде кипящей воды, пара или потока нагретого воздуха.

В издании отметили, что благодаря песчаной батарее можно максимально использовать возможности возобновляемых источников энергии. Она способна улавливать и сохранять энергию для дальнейшего использования.

"Наша цель — достичь климатической нейтральности к 2035 году, и песчаная батарея является важным шагом на этом пути", — говорится в заявлении генерального директора Loviisan Lämpö Микко Пааяненя.

Напомним, к электросети американского штата Калифорния будет подключена инновационная батарея, которая будет работать благодаря взаимодействию железа и кислорода.

Фокус также писал о том, что в Южной Корее разработали технологию, которая в семь раз увеличивает срок службы твердотельных батарей нового поколения.