У Фінляндії запустили найбільшу у світі піщану батарею: скільки енергії вона вироблятиме

У Фінляндії запустили в експлуатацію найбільшу у світі піщану батарею, що дасть змогу максимально ефективно використовувати поновлювані джерела енергії

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Очікується, що після виходу на повну потужність ця піщана батарея суттєво скоротить викиди вуглецю від місцевої теплової мережі, а це дасть змогу знизити викиди від опалення майже на 70%, пише IFLScience.

Піщана батарея була побудована компанією Polar Night Energy на замовлення енергетичної компанії Loviisan Lämpö в муніципалітеті Порнайнен на півдні Фінляндії. Її висота становить 13 метрів, а ширина — 15 метрів.

За словами виробника, нова система здатна виробляти 1 мегават теплової енергії та зберігати до 100 мегават-годин енергії.

Найбільша у світі піщана батарея, Фінляндія Фото: Polar Night Energy

Журналісти пояснили, що піщана батарея являє собою великий резервуар, який заповнений близько 2000 тоннами подрібненого талькового каменю. Надлишкова теплова енергія від поновлюваних джерел енергії закачується системою труб через кам'яний матеріал, де вона утримується протягом кількох годин, днів або навіть тижнів. Коли енергія необхідна, вона може бути випущена, виділяючись у вигляді киплячої води, пари або потоку нагрітого повітря.

У виданні зазначили, що завдяки піщаній батареї можна максимально використовувати можливості поновлюваних джерел енергії. Вона здатна вловлювати і зберігати енергію для подальшого використання.

"Наша мета — досягти кліматичної нейтральності до 2035 року, і піщана батарея є важливим кроком на цьому шляху", — йдеться в заяві генерального директора Loviisan Lämpö Мікко Пааяненя.

Нагадаємо, до електромережі американського штату Каліфорнія буде під'єднана інноваційна батарея, яка працюватиме завдяки взаємодії заліза і кисню.

Фокус також писав про те, що у Південній Кореї розробили технологію, яка в сім разів збільшує термін служби твердотільних батарей нового покоління.