Из глубокого космоса приходит необычный радиосигнал: можно увидеть то, чего никогда не видели

Астрономы считают, что для определения массы самых первых звезд в космосе можно использовать определенные радиосигналы, которые приходят из самой ранней Вселенной. Такое исследование может предоставить больше данных о так называемом космическом рассвете, когда свет смог свободно перемещаться по космосу.

Related video

Астрономы выяснили, каким образом можно получить информацию о самых первых звездах Вселенной, которые никто никогда не видел, но именно они осветили космос первым звездным светом, закончив период так называемых темных веков. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первые звезды Вселенной известны как Популяция III никто никогда не видел, поскольку их свету мешал перемещаться плотный космический туман, состоящий из водорода, который находился между регионами образования звезд.

Но в этот период, примерно через 100 миллионов лет после Большого взрыва, то есть примерно 13,7 млрд лет назад, водород создал радиосигнал, называемый "21-сантиметровым сигналом". Астрономы считают, что этот сигнал можно использовать для определения того, как свет первых звезд взаимодействовал с космическим туманом, помогая его рассеять.

Ученые говорят, что это уникальная возможность увидеть, как первый свет Вселенной появился из тьмы. То есть, как закончились темные века и начался космический рассвет.

Астрономы планируют использовать радиоантенну REACH, которая способна наблюдать слабое свечение 21-сантиметрового сигнала, чтобы узнать больше о космическом рассвете. REACH, все еще находящийся на стадии калибровки, вскоре присоединится к исследованию первых звезд с помощью Square Kilometre Array (SKA), огромного массива антенн, который строится в Австралии и Южной Африке. SKA и REACH вместе будут исследовать массу, светимость и распределение самых первых звезд Вселенной.

Первые звезды Вселенной известны как Популяция III никто никогда не видел, поскольку их свету мешал перемещаться плотный космический туман, состоящий из водорода, который находился между регионами образования звезд. Иллюстрация Фото: Universe Today

В ходе подготовки к этому исследованию астрономы разработали модель для прогнозирования того, как будут выглядеть наблюдения за 21-сантиметровым сигналом для обоих проектов. Модель показала, что на этот сигнал влияют массы звезд.

При разработке модели астрономы изучали, как распределение масс звезд Популяции III влияет на 21-сантиметровый сигнал. Оказалось, что связь между этим сигналом и первыми звездами недооценивалась в предыдущих исследованиях, поскольку эти исследования не учитывали количество систем, состоящих из плотной мертвой звезды, обычно белого карлика, и обычной звезды, так называемых рентгеновских двойных звезд.

Ученые говорят, что с помощью радиотелескопов можно получить информацию о массе первых звезд и о том, насколько сильно эти звезды отличались от тех, что существуют сегодня.

Также Фокус писал о том, каким образом появился самый первый свет во Вселенной.

Как уже писал Фокус, что-то не дает японским модулям приземлиться на Луне и ученые нашли аномалию. Японская компания ispace определила причины крушения ее посадочного модуля Resilience, который не смог совершить мягкую посадку на Луне в начале июня. Это уже вторая катастрофа для компании из Японии.