З глибокого космосу приходить незвичайний радіосигнал: можна побачити те, чого ніколи не бачили

Астрономи вважають, що для визначення маси найперших зірок у космосі можна використати певні радіосигнали, які надходять із самого раннього Всесвіту. Таке дослідження може надати більше даних про так званий космічний світанок, коли світло змогло вільно переміщатися космосом.

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Астрономи з'ясували, яким чином можна отримати інформацію про найперші зірки Всесвіту, які ніхто ніколи не бачив, але саме вони висвітлили космос першим зоряним світлом, закінчивши період так званих темних віків. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Перші зірки Всесвіту, відомі як Популяція III, ніхто ніколи не бачив, оскільки їхньому світлу заважав переміщатися щільний космічний туман, що складався з водню, який знаходився між регіонами утворення зірок.

Але в цей період, приблизно через 100 мільйонів років після Великого вибуху, тобто приблизно 13,7 млрд років тому, водень створив радіосигнал, званий "21-сантиметровим сигналом". Астрономи вважають, що цей сигнал можна використовувати для визначення того, як світло перших зірок взаємодіяло з космічним туманом, допомагаючи його розсіяти.

Учені кажуть, що це унікальна можливість побачити, як перше світло Всесвіту з'явилося з темряви. Тобто, як закінчилися темні віки і почався космічний світанок.

Астрономи планують використовувати радіоантену REACH, яка здатна спостерігати слабке світіння 21-сантиметрового сигналу, щоб дізнатися більше про космічний світанок. REACH, який все ще перебуває на стадії калібрування, незабаром долучиться до дослідження перших зірок за допомогою Square Kilometre Array (SKA), величезного масиву антен, який будують в Австралії та Південній Африці. SKA і REACH разом досліджуватимуть масу, світність і розподіл найперших зірок Всесвіту.

Перші зірки Всесвіту відомі як Популяція III ніхто ніколи не бачив, оскільки їхньому світлу заважав переміщатися щільний космічний туман, що складався з водню і знаходився між регіонами утворення зірок. Ілюстрація Фото: Universe Today

Під час підготовки до цього дослідження астрономи розробили модель для прогнозування того, який вигляд матимуть спостереження за 21-сантиметровим сигналом для обох проєктів. Модель показала, що на цей сигнал впливають маси зірок.

Під час розробки моделі астрономи вивчали, як розподіл мас зірок Популяції III впливає на 21-сантиметровий сигнал. Виявилося, що зв'язок між цим сигналом і першими зірками недооцінювався в попередніх дослідженнях, оскільки ці дослідження не враховували кількість систем, які складаються з щільної мертвої зірки, зазвичай білого карлика, і звичайної зірки, так званих рентгенівських подвійних зірок.

Вчені кажуть, що за допомогою радіотелескопів можна отримати інформацію про масу перших зірок і про те, наскільки сильно ці зірки відрізнялися від тих, що існують сьогодні.

Також Фокус писав про те, яким чином з'явилося найперше світло у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, щось не дає японським модулям приземлитися на Місяці і вчені знайшли аномалію. Японська компанія ispace визначила причини аварії її посадкового модуля Resilience, який не зміг здійснити м'яку посадку на Місяці на початку червня. Це вже друга катастрофа для компанії з Японії.