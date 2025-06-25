Возомнили себя Суперменом: почему черепахи принимают солнечные ванны, вытягивая лапы

Большинство людей, наблюдающих за черепахами в парках, замечали, что они принимают солнечные ванны, принимая странную «позу Супермена» с вытянутыми лапами. Но зачем они это делают? Ученые нашли ответ.

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Летняя жара может быть невыносимой для большинства видов на планете, а потому сохранение прохлады имеет решающее значение для выживания. Люди, как правило, спасаются от жары, прячась в тени, купаясь в водоемах или охлаждаясь под кондиционером. Другие млекопитающие растягиваются на траве или в воде, чтобы регулировать температуру тела и сохранять прохладу, пишет Popular Science.

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Солнечные ванны в "позе Супермена"

Для некоторых черепах, по словам ученых, именно купание или "поза Супермена" помогает поддерживать необходимую температуру и многое другое. По данным Национального парка Эверглейдс на юге Флориды, краснобрюхие черепахи Флориды часто вытягивают конечности и/или шеи, чтобы впитать как можно больше солнечного света.

Похоже, такое поведение работает, как йога у людей, и имеет несколько преимуществ. Исследователи полагают, что такое поведение, вероятно, служит сразу нескольким целям, в том числе:

согревает тело;

улучшает пищеварение;

помогает вырабатывать витамин D3 для укрепления панциря и костей;

предотвращает инфекцию.

Принимая солнечные ванны, черепахи высушивают свои панцири, что может помешать опасным паразитам прикрепиться к ним. Известно, что эктопаразиты, такие как пиявки, могут вызывать у животных анемию. Поскольку нахождение под прямыми солнечными лучами не является хорошей средой для пиявок, они уйдут и оставят черепах в покое.

Не совсем холоднокровные животные

Большинство людей считают, что все рептилии холоднокровные, а млекопитающие теплокровные, в животном мире на самом деле все не так уж просто. Птицы, млекопитающие и некоторые рыбы считаются эндотермами — поддерживают постоянную температуру тела, которая не зависит от окружающей среды. К слову, к этой категории также относятся и люди.

В то же время другие виды рыб, земноводных и рептилий, таких как черепахи, считаются пойменными животными — температура их тела меняется вместе с окружающей средой. Предыдущие исследования уже показали, что эти черепахи регулируют температуру тела посредством солнечных ванн на бревнах, упавших деревьях, камнях и других поверхностях, вытянув конечности.

Именно поэтому, по словам ученых, черепахам так важно иметь доступ к безопасным местам, где они смогут спокойно греться на озерах, прудах или болотах. Увы, некоторые черепахи в попытках принять солнечную ванну могут оказаться в зоне риска — каймановые черепахи пытаются греться на горячем асфальте, что может увеличить риск попадания под машину.

Поскольку грение является совершенно нормальным занятием для черепах, важно безопасно наблюдать за ними на расстоянии и оставить их в покое. Однако, если черепахи проявляют признаки стресса, их следует передать специалистам. Среди таких признаков:

сильное кровотечение;

травмы панциря;

дезориентация.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.