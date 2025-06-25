Уявили себе Суперменом: чому черепахи приймають сонячні ванни, витягаючи лапи

Більшість людей, які спостерігають за черепахами в парках, помічали, що вони приймають сонячні ванни, приймаючи дивну "позу Супермена" з витягнутими лапами. Але навіщо вони це роблять? Вчені знайшли відповідь.

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Літня спека може бути нестерпною для більшості видів на планеті, а тому збереження прохолоди має вирішальне значення для виживання. Люди, як правило, рятуються від спеки, ховаючись у тіні, купаючись у водоймах або охолоджуючись під кондиціонером. Інші ссавці розтягуються на траві або у воді, щоб регулювати температуру тіла і зберігати прохолоду, пише Popular Science.

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Сонячні ванни в "позі Супермена"

Для деяких черепах, за словами вчених, саме купання або "поза Супермена" допомагає підтримувати необхідну температуру і багато іншого. За даними Національного парку Еверглейдс на півдні Флориди, червоночереві черепахи Флориди часто витягують кінцівки та/або шиї, щоб увібрати якомога більше сонячного світла.

Схоже така поведінка працює, як йога у людей, і має кілька переваг. Дослідники вважають, що така поведінка, ймовірно, служить одразу кільком цілям, зокрема:

зігріває тіло;

покращує травлення;

допомагає виробляти вітамін D3 для зміцнення панцира і кісток;

запобігає інфекції.

Приймаючи сонячні ванни, черепахи висушують свої панцири, що може перешкодити небезпечним паразитам прикріпитися до них. Відомо, що ектопаразити, такі як п'явки, можуть викликати у тварин анемію. Оскільки перебування під прямими сонячними променями не є хорошим середовищем для п'явок, вони підуть і дадуть черепахам у спокій.

Не зовсім холоднокровні тварини

Більшість людей вважають, що всі рептилії холоднокровні, а ссавці теплокровні, у тваринному світі насправді все не так уже й просто. Птахи, ссавці та деякі риби вважаються ендотермами — підтримують постійну температуру тіла, яка не залежить від навколишнього середовища. До слова, до цієї категорії також належать і люди.

Водночас інші види риб, земноводних і рептилій, таких як черепахи, вважаються заплавними тваринами — температура їхнього тіла змінюється разом з навколишнім середовищем. Попередні дослідження вже показали, що ці черепахи регулюють температуру тіла за допомогою сонячних ванн на колодах, деревах, що впали, каменях та інших поверхнях, витягнувши кінцівки.

Саме тому, за словами вчених, черепахам так важливо мати доступ до безпечних місць, де вони зможуть спокійно грітися на озерах, ставках або болотах. На жаль, деякі черепахи в спробах прийняти сонячну ванну можуть опинитися в зоні ризику — кайманові черепахи намагаються грітися на гарячому асфальті, що може збільшити ризик потрапляння під машину.

Оскільки сонячні ванни є абсолютно нормальним заняттям для черепах, важливо безпечно спостерігати за ними на відстані та дати спокій. Однак, якщо черепахи виявляють ознаки стресу, їх слід передати фахівцям. Серед таких ознак:

сильна кровотеча;

травми панцира;

дезорієнтація.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили невідомий науці вид гігантських черепах на Галапагоських островах.