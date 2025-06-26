Сделан снимок затмения на Сатурне: такого не увидеть следующие 15 лет (фото)

Астрофотографу удалось сделать снимок затмения на газовом гиганте Сатурне. На снимках видно, как один из спутников планеты Титан проходит на фоне Сатурна.

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В ближайшие несколько месяцев Сатурн затмевается своим крупнейшим спутником Титаном, это произойдет несколько раз, а потом прекратится на ближайшие 15 лет, пишет Peta pixel.

Титан является достаточно интересным спутником, который больше планеты Меркурий и ученые не исключают, что на этой луне может быть жизнь. На Титане плотная атмосфера, которая по большей части состоит из азота, также на планете имеется жидкий метан и этан. Благодаря этому Титан является единственным местом в Солнечной системе, кроме Земли, на поверхности которого постоянно находится жидкость.

“Я проснулся около трех часов ночи, чтобы зафиксировать затмение на Сатурне его крупнейшей луной, Титаном. Это происходит в течение нескольких месяцев, за которыми следует 15-летний перерыв”, - объяснил автор снимка Смади в своем посте на Reddit.

Но ему удалось запечатлеть на снимках не только Титан, но и другие спутники Сатурна, такие как Рея, Диона, Тефия и Энцелад. Всего у Сатурна имеется 145 спутников, что намного больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе.

“На снимке также можно увидеть много лун. А щель Кассини (промежуток между внешними кольцами Сатурна) довольно хорошо заметна благодаря почти идеальным условиям в утренние сумеречные часы”, - добавил автор снимков.

“Галилей бы сошел с ума от этого снимка. Отличная работа”, - написал один из пользователей Reddit в комментариях к фото.

Смади назвал свою фотографию “моим снимком из списка желаний”, добавив, что «каждые 15 лет есть несколько коротких месяцев, когда крупнейший спутник Сатурна Титан отбрасывает свою тень на Сатурн во время каждого оборота. Это один из таких годов”.

Напомним, что увидел аппарат NASA перед падением на Сатурн. Космический аппарат NASA Cassini сделал невероятный снимок Сатурна, перед тем как погрузиться в атмосферу газового гиганта. Израсходовав почти все свое топливо, аппарат запечатлел место своей гибели.