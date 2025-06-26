Зроблено знімок затемнення на Сатурні: такого не побачити наступні 15 років (фото)

Астрофотографу вдалося зробити знімок затемнення на газовому гіганті Сатурні. На знімках видно, як один із супутників планети Титан проходить на тлі Сатурна.

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У найближчі кілька місяців Сатурн затьмарюється своїм найбільшим супутником Титаном, це станеться кілька разів, а потім припиниться на найближчі 15 років, пише Peta pixel.

Титан є досить цікавим супутником, який більший за планету Меркурій, і вчені не виключають, що на цьому місяці може бути життя. На Титані щільна атмосфера, яка здебільшого складається з азоту, також на планеті є рідкий метан і етан. Завдяки цьому Титан є єдиним місцем у Сонячній системі, крім Землі, на поверхні якого постійно знаходиться рідина.

"Я прокинувся близько третьої години ночі, щоб зафіксувати затемнення на Сатурні його найбільшим місяцем, Титаном. Це відбувається протягом кількох місяців, за якими слідує 15-річна перерва", — пояснив автор знімка Смаді у своєму пості на Reddit.

Але йому вдалося сфотографувати на знімках не тільки Титан, а й інші супутники Сатурна, такі як Рея, Діона, Тефія і Енцелад. Загалом у Сатурна є 145 супутників, що набагато більше, ніж у будь-якої іншої планети в Сонячній системі.

"На знімку також можна побачити багато місяців. А щілину Кассіні (проміжок між зовнішніми кільцями Сатурна) досить добре помітно завдяки майже ідеальним умовам у ранкові сутінкові години", — додав автор знімків.

"Галілей би збожеволів від цього знімка. Чудова робота", — написав один із користувачів Reddit в коментарях до фото.

Смаді назвав свою фотографію "моїм знімком зі списку бажань", додавши, що "кожні 15 років є кілька коротких місяців, коли найбільший супутник Сатурна Титан відкидає свою тінь на Сатурн під час кожного обороту. Це один із таких років".

Нагадаємо, що побачив апарат NASA перед падінням на Сатурн. Космічний апарат NASA Cassini зробив неймовірний знімок Сатурна, перед тим як зануритися в атмосферу газового гіганта. Витративши майже все своє паливо, апарат закарбував місце своєї загибелі.