Очень редкое поведение: косатки освоили "лунную походку" в океане и за этим стоит нечто жестокое

От ношения шляп из лосося до затопления яхт и впечатляющего использования морских инструментов, косатки действительно могут делать все. И теперь ученые выяснили, что хищные киты демонстрируют новое и весьма неожиданное поведение.

Related video

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и косаток, о которых в последнее время все чаще говорят ученые: хищные киты атакуют лодки в Гибралтарском проливе, носят шляпки из лосося на голове, используют водоросли в качестве СПА и охотятся на самых грозных хищников в океане — больших белых акул, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Косатки освоили "лунную походку"

В новом исследовании ученые заметили, что косатки, похоже, захватили мир танцев, демонстрируя впечатляющие способности "лунной походки".

В то время как танцоры по всему миру могут быть удивлены, узнав, что можно ходить по луне без ног, появились видео, на которых косатки демонстрируют довольно необычное поведение: они всплывают хвостом вперед, прежде чем двинуться под воду задом наперед. Но что же происходит на самом деле?

По словам зоолога морских млекопитающих Анны Холл, исследователи считают, что такое поведение косаток на самом деле может быть не таким уж милым, как может показаться изначально.

За "лунной походкой" скрывается кровавый след

Холл с коллегами считают, что такое поведение косаток, вероятно, может быть частью мероприятия по разделу добычи, что немного жутко. Известно, что хищные киты могут разрывать добычу на куски, чтобы разделить ее между всеми членами стаи.

Любопытное новое поведение было замечено учеными среди популяции, известной как транзитные или косатки Бигга. Известно, что эта группа китов охотится на морских млекопитающих, например:

тюлени;

морские свиньи;

другие виды китов.

К слову, косатки Бигга были объявлены отдельным видом лишь в 2024 году, спустя два десятилетия спекуляций. По словам бывшего морского биолога морских млекопитающих NOAA Fisheries Барбары Тейлор, которая была частью научной группы, оценивающей статус южных косаток, в мире живет несколько отдельных групп косаток, способных взаимодействовать между собой, однако никогда не смешиваются.

Косатка, гуляющая "лунной походкой"

Ученые изучили видео и пришли к выводу, что самка, демонстрировавшая "лунную походку", известна как T65A Artemis. Она родилась в 1986 году и хорошо известна своей "лунной походкой", иногда демонстрируя ее после убийства морских свиней.

Любопытно, что такое поведение, по словам ученых, свойственно только косаткам Бигга на северо-западе Тихого океана. В других местах океана другие виды используют другие методы поедания своей несчастной добычи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну косаток Эдема и нашли их ближайших родственников.