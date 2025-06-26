Дуже рідкісна поведінка: косатки освоїли "місячну ходу" в океані і за цим стоїть щось жорстоке

Від носіння капелюхів з лосося до затоплення яхт і дивовижного використання морських інструментів, косатки дійсно можуть робити все. І тепер учені з'ясували, що хижі кити демонструють нову і вельми несподівану поведінку.

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Океан покриває понад половину поверхні планети і є домом для неймовірної кількості видів, зокрема й косаток, про які останнім часом дедалі частіше говорять науковці: хижі кити атакують човни в Гібралтарській протоці, носять капелюшки з лосося на голові, використовують водорості як СПА і полюють на найгрізніших хижаків в океані — великих білих акул, пише IFLScience.

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Косатки освоїли "місячну ходу"

У новому дослідженні вчені помітили, що косатки схоже захопили світ танців, демонструючи дивовижні здібності "місячної ходи".

У той час як танцюристи по всьому світу можуть бути здивовані, дізнавшись, що можна ходити по Місяцю без ніг, з'явилися відео, на яких косатки демонструють доволі незвичну поведінку: вони спливають хвостом уперед, перш ніж рушити під воду задом наперед. Але що ж відбувається насправді?

За словами зоолога морських ссавців Анни Голл, дослідники вважають, що така поведінка косаток насправді може бути не такою вже милою, як може здатися спочатку.

За "місячною ходою" ховається кривавий слід

Холл із колегами вважають, що така поведінка косаток, імовірно, може бути частиною заходу з розподілу здобичі, що трохи моторошно. Відомо, що хижі кити можуть розривати здобич на шматки, щоб розділити її між усіма членами зграї.

Цікава нова поведінка була помічена вченими серед популяції, відомої як транзитні або косатки Бігга. Відомо, що ця група китів полює на морських ссавців, наприклад:

тюлені;

морські свині;

інші види китів.

До слова, косатки Бігга були оголошені окремим видом лише 2024 року, через два десятиліття спекуляцій. За словами колишнього морського біолога морських ссавців NOAA Fisheries Барбари Тейлор, яка була частиною наукової групи, яка оцінювала статус південних косаток, у світі живе кілька окремих груп косаток, які здатні взаємодіяти між собою, проте ніколи не змішуються.

Косатка, що гуляє "місячною ходою"

Вчені вивчили відео і дійшли висновку, що самка, яка демонструвала "місячну ходу", відома як T65A Artemis. Вона народилася 1986 року і добре відома своєю "місячною ходою", іноді демонструючи її після вбивства морських свиней.

Цікаво, що така поведінка, за словами вчених, властива тільки косаткам Бігга на північному заході Тихого океану. В інших місцях океану інші види використовують інші методи поїдання своєї нещасної здобичі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю косаток Едему і знайшли їхніх найближчих родичів.