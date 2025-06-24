Салон краси в океані: вчені вперше побачили дивну поведінку косаток (відео)

Уперше вчені виявили, що косатки виготовляють і використовують інструменти з водоростей для того, щоб доглядати за своїми тілами.

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Учені зробили важливе відкриття про косаток — виявляється, ці дуже розумні морські ссавці займаються видаленням омертвілої шкіри за допомогою водоростей, коли плавають в океані. Такої поведінки раніше вчені ніколи не бачили у косаток. Дослідження опубліковано в журналі Current Biology, пише ScienceAlert.

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Використання інструментів вважається важливим маркером інтелекту у тварин. Косатки є одними з найрозумніших відомих тварин. Вчені за допомогою дронів вперше побачили, що косатки можуть створювати інструменти, які покращують їхнє життя.

Автори дослідження кажуть, що косатки регулярно використовують шматочки водоростей під час соціальних взаємодій як інструмент для догляду один за одним.

Автори дослідження кажуть, що косатки регулярно використовують шматочки водоростей під час соціальних взаємодій як інструмент для догляду один за одним Фото: ScienceAlert

Учені спостерігали за популяцією косаток, яка перебуває під загрозою зникнення, і мешкає вона на північному заході Тихого океану. У цій популяції, яка генетично відрізняється від інших косаток, залишилося менше 80 особин. У результаті вчені виявили невідому раніше поведінку косаток.

Дослідники виявили, що косатки беруть шматочки водоростей, вкорочують їх, а потім тримають між собою та іншою косаткою, і в цей час морські хижаки труться тілами. Коли вони пливли, притулившись одна до одної, пари косаток катали шматочок водорості взад і вперед між собою протягом тривалого часу.

Дослідники виявили, що косатки беруть шматочки водоростей, вкорочують їх, а потім тримають між собою та іншою косаткою, і в цей час морські хижаки труться тілами Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що таким чином косатки доглядають за своїм тілом. Таким чином морські хижаки, ймовірно, підтримують здоров'я шкіри, скидаючи мертві клітини та паразитів. Тобто водорості допомагають видалити мертву шкіру

Автори дослідження кажуть, що така поведінка не тільки допомагає підтримувати шкіру косаток здоровою, а й зміцнює їхні соціальні зв'язки. Вчені вважають, що такий вид догляду за собою може бути унікальним для цієї популяції косаток. Для кращого розуміння цієї поведінки необхідні додаткові дослідження, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, косатки застрягли в закритому "парку атракціонів" і надії на порятунок немає. Дослідники отримали відео, на якому видно, як дві косатки кружляють у покинутому басейні, повному водоростей, на півдні Франції.

Також Фокус писав про те, що цей вид акул віком 80 млн років мало хто бачив. Океан покриває більше половини поверхні планети і є домом для величезної кількості дивних істот — серед них плащеносні акули. Дослідники називають цей древній вид "біологічною загадкою", і на те є ціла низка причин.