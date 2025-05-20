Жахливий сценарій: косатки застрягли в закритому "парку атракціонів" і надії на порятунок немає (відео)

Дослідники отримали відео, на якому видно, як дві косатки кружляють у занедбаному басейні повному водоростей на півдні Франції. Експерти побоюються, що мати з дитинчам, які застрягли в "морському парку" без надії на порятунок.

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Про це пише Science Alert.

На відео, опублікованому в мережі, видно дві косатки — 24-річну матір Вікі та її 11-річне дитинча Кейо, які застрягли в басейні, вкритому водоростями. У січні 2025 року морський парк Marineland у Французькій Рив'єрі закрився після закону, ухваленого у 2021 році, і падіння відвідуваності. Зазначимо, що вперше парк було відкрито 1970 року, проте за трохи більше ніж півстоліття він змушений був закритися, унаслідок чого підопічні парку опинилися в тривожному становищі.

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Замкнені у "водоростевих басейнах"

Сьогодні Франція щосили намагається знайти новий дім для матері та сина: у лютому керівництво парку подало запит на термінове переведення двох косаток і 12 дельфінів до двох парків в Іспанії, проте цей крок заблокувала іспанська влада. Тепер експерти заявляють, що ситуація у французькому морському парку досягла свого піка.

За словами експертів канадської неурядової організації TideBreakers, залишати морських тварин у закритій установі, в застарілому і старому резервуарі — просто не варіант. Ба більше, експерти вважають, якщо морські хижаки захворіють, їх, ймовірно, присплять або вони загинуть від погіршення навколишнього середовища.

Зазначимо, що відео було знято дроном на початку цього місяця і показує двох косаток і дельфінів, замкнених у резервуарах, краї яких позеленіли від водоростей. Водночас керівництво парку зазначає, що басейни для косаток і дельфінів насправді перебувають у хорошому стані, а близько півсотні працівників усе ще працюють заради добробуту тварин.

Представники парку також заявили, що водорості, які видно на кадрах, є звичайним явищем — пори водоростей, присутні у відфільтрованій морській воді, що заповнює басейн, розвиваються щовесни в міру потепління води. Вони не шкідливі для тварин і регулярно видаляються щіткою, заявило керівництво.

Альтернативні рішення

Пояснення також було підтримано Майклом Рідделлом, який керує парком протягом 26 років. Ба більше, представники Міністерства довкілля Франції запевнили, що сьогодні косатки утримуються в хороших умовах і незабаром їх планують перевести в інший парк. Простіше кажучи, представники парку і влада франції шукають найбільш слушні шляхи розв'язання проблеми.

Зазначимо, що альтернативним сценарієм було переведення косаток у парк Японії. Однак цей крок був заблокований французьким урядом, який зажадав, щоб тварин перевели в європейський парк із вищими стандартами добробуту.

Однак рішення, що стосується єдиного такого об'єкта на Тенерифе, Іспанія, було відхилено минулого місяця іспанським урядом, який заявив, що об'єкти там "не відповідають вимогам".

Експерти також запросили дозвіл направити в парк фахівців для перевірки здоров'я косаток. Зазначимо, що обидві косатки були народжені в неволі, а тому просто не зможуть вижити поодинці. Влада і зоозахисники також розглядають варіант створення морського заповідника, де косатки та дельфіни могли б існувати в напівдиких умовах. Передбачається, що проєкт створення такого заповідника обійдеться у 2,2-3,3 мільйона доларів.

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