Ужасный сценарий: косатки застряли в закрытом "парке аттракционов" и надежды на спасение нет (видео)

Исследователи получили видео, на котором видно, как две косатки кружат в заброшенном бассейне полном водорослей на юге Франции. Эксперты опасаются, что мать с детенышем, застрявшие в «морском парке» без надежды на спасение.

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Об этом пишет Science Alert.

На видео, опубликованном в сети, видны две косатки — 24-летняя мать Вики и ее 11-летний детеныш Кейо — застрявшие в бассейне, покрытом водорослями. В январе 2025 года морской парк Marineland во Французской Ривьере закрылся после закона, принятого в 2021 году и падения посещаемости. Отметим, что впервые парк был открыт в 1970 году, однако спустя чуть более полувека был вынужден закрыться, в результате чего подопечные парка оказались в тревожном положении.

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Запертые в "водорослевых бассейнах"

Сегодня Франция изо всех сил пытается найти новый дом для матери и сына: в феврале руководство парка подало запрос на срочный перевод двух косаток и 12 дельфинов в два парка в Испании, однако этот шаг был заблокирован испанскими властями. Теперь эксперты заявляют, что ситуация во французском морском парке достигла своего пика.

По словам экспертов канадской неправительственной организации TideBreakers, оставлять морских животных в закрытом учреждении, в обветшалом и ветхом резервуаре — попросту не вариант. Более того, эксперты полагают, если морские хищники заболеют, их, вероятно, усыпят или они погибнут от ухудшающейся окружающей среды.

Отметим, что видео было снято дроном в начале этого месяца и показывает двух косаток и дельфинов, запертых в резервуарах, края которых позеленели от водорослей. В то же время руководство парка отмечает, что бассейны для косаток и дельфинов на самом деле находятся в хорошем состоянии, а около полусотни сотрудников все еще работают ради благополучия животных.

Представители парка также заявили, что водоросли, которые видно на кадрах, являются обычным явлением — поры водорослей, присутствующие в отфильтрованной морской воде, заполняющей бассейн, развиваются каждую весну по мере потепления воды. Они не вредны для животных и регулярно удаляются щеткой, заявило руководство.

Альтернативные решения

Объяснение также было поддержано Майклом Ридделлом, управляющим парком в течение 26 лет. Более того, представители Министерства окружающей среды Франции заверили, что сегодня косатки содержатся в хороших условиях и в скором времени их планируют перевести в другой парк. Проще говоря, представители парка и власти франции ищут наиболее подходящие пути решения проблемы.

Отметим, что альтернативным сценарием был перевод косаток в парк Японии. Однако этот шаг был заблокирован французским правительством, потребовавшим, чтобы животных перевели в европейский парк с более высокими стандартами благополучия.

Однако решение, касающееся единственного такого объекта на Тенерифе, Испания, было отклонено в прошлом месяце испанским правительством, которое заявило, что объекты там "не соответствуют требованиям".

Эксперты также запросили разрешение направить в парк специалистов для проверки здоровья косаток. Отметим, что обе косатки были рождены в неволе, а потому попросту не смогут выжить в одиночку. Власти и зоозащитники также рассматривают вариант создания морского заповедника, где косатки и дельфины могли бы существовать в полудиких условиях. Предполагается, что проект создания такого заповедника обойдется в 2,2-3,3 миллиона долларов.

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